La jueza declara nulas las licencias de obra y funcionamiento del crematorio de la Pola

La magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo ha declarado nulas las licencias de obras y funcionamiento del horno crematorio concedidas por el Ayuntamiento de Siero al tanatorio de la Pola. Condena a la administración local al pago de las costas procesales y no a la empresa.

Fue la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies la que encabezó este recurso judicial, con el apoyo de vecinos y miembros de la Plataforma "Crematorios al Lláu de la Xente Non". Unos y otros celebran el fallo, a la par que piden "que el Ayuntamiento asuma su contenido, paralizando de inmediato la actividad del crematorio".

La jueza da la razón a los vecinos y ecologistas, que llevaban años denunciando que "esta licencia incumplía el Plan General Municipal de Ordenación de Siero, así como numerosa normativa, incurriendo incluso en un posible fraude". Por eso ahora exigen "responsabilidades políticas", argumentando que en la sentencia se deja claro que "un tanatorio y un crematorio son usos distintos y que al autorizar el horno dentro del tanatorio se incurrió en nulidad".

La jueza concluye que "el Ayuntamiento otorgó una facultad careciendo de los requisitos esenciales para ello, al no ser el crematorio un uso compatible con el de la parcela, ni tampoco ser complementario del uso de crematorio", por lo que determina que "las licencias adolecen de nulidad de pleno derecho". Así que vecinos y ecologistas piden el cese inmediato del funcionamiento del horno.

La edil de Urbanismo, Noelia Macías, reconoce que, si la licencia no tiene validez, "tendrán que retirarlo". Sigue defendiendo, a pesar de la decisión judicial, que "la tramitación para la otorgación de las licencias fue correcta en todo momento y respetando la normativa". Macías anunció que "al no verse lesionado de una manera clara el interés público general", la intención del equipo de gobierno es no recurrir la sentencia, aunque escucharán la opinión del resto de los grupos políticos de la corporación.

IU y Somos ya se han pronunciado. Piden al gobierno local que no recurra la sentencia y exigen responsabilidades políticas a los dos últimos alcaldes de Siero, Eduardo Martínez Llosa y Ángel García. IU apoya a los vecinos y ecologistas, no en su oposición a la instalación del crematorio sino a su ubicación, por situarse en un entorno urbano cercano a viviendas, centros deportivos, de salud y escolares. Además, no prevé ese uso del suelo la calificación urbanística.

La edil de Urbanismo reconoce que para ellos la resolución judicial ha sido una "sorpresa máxima" e insiste en que se respetó el Plan General de Ordenación Urbano, así como la normativa urbanística y ambiental regional. Además, sostiene que esta "interpretación subjetiva de la magistrada" entra en contradicción con otras sentencias similares del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).