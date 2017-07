El Ayuntamiento no recurrirá la sentencia contra el crematorio

La Corporación de Siero acuerda no recurrir la sentencia judicial que anula las licencias municipales de obra y funcionamiento del horno crematorio de la Pola. Así lo confirmó el alcalde, Ángel García, tras la junta de portavoces celebrada ayer, en la que el equipo de gobierno dio a conocer el contenido del documento a los grupos políticos.

Quien rechaza pronunciarse al respecto, en concreto sobre si recurrirá o no la sentencia, es la empresa, Funeraria Meana, al considerar que es una cuestión interna. Lo esperable es que sí lo haga, en defensa de sus intereses, después de haber hecho una inversión de unos 110.000 euros en una obra para la que tuvo licencia. Además, es el único crematorio de Siero. Pedro Meana se reúne hoy con García.

Lo que tampoco avanzó el regidor es si pedirán el cumplimiento de la sentencia para que la Funeraria suspenda la actividad del horno crematorio. "No lo hemos abordado aún. Sólo tratamos si se recurría o no la sentencia", de la que los propios técnicos municipales discrepan, apuntó el Alcalde, quien insiste en que "siempre se actuó conforme a los informes técnicos, que eran todos favorables", para conceder la licencia. Quien sí lo hará es la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, que fue la denunciante y pedirá en el Juzgado la "paralización inmediata" de la instalación.

Ángel García argumenta que el equipo de gobierno de Siero, desde el principio, rechazó que se instalara un horno crematorio en esta zona, "pero los informes técnicos eran todos favorables". Por tanto, de haber denegado las licencias, podía haber incurrido en un posible delito de prevaricación. Así, esta sentencia que anula los permisos concedidos "abre la posibilidad de tomar la postura política" que deseaban, pero que legalmente no podían tomar. "La decisión política era la de no dar la licencia, pero no tenía encaje legal", insiste el Alcalde. "Ahora se abre esa vía con un respaldo jurídico", agrega.

García acentúa que la argumentación judicial se basa en la calificación del suelo, pues donde se ubica el crematorio es suelo de tipo comercial y choca con el uso industrial. La jueza deja clara la diferencia entre un tanatorio y un crematorio en ese sentido. No alude a motivos ambientales, destaca el Alcalde.

Los miembros de la plataforma "Crematorios al lláu de la xente, non" se concentraron ayer a la entrada de la sala de juntas del Ayuntamiento donde se reunieron los portavoces. Aprovecharon para volver a pedir la "paralización" urgente del horno y exigir "responsabilidades políticas" por un expediente que se inició en el anterior mandato, con Eduardo Martínez Llosa (ahora en la oposición) como alcalde y Ángel García, edil del PSOE. "Tienen que dimitir y asumir responsabilidades", insiste Tere Álvarez, portavoz de la plataforma.