Funeraria Meana recurrirá el fallo contra el crematorio de la Pola

Funeraria Meana presentará un recurso de apelación contra la sentencia que anula las licencias de obra y funcionamiento de su horno crematorio en un edificio destinado a tanatorio en la calle Maestros Martín Galache de la Pola. La documentación aún no está en el Juzgado porque sus abogados -del bufete de De la Iglesia y Teijelo- están estudiando el contenido con el que dotarán al recurso. Era esperable que la empresa actuara en este sentido, a pesar de que la corporación municipal acordara no recurrir la sentencia provocada por demanda de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies. La magistrada incide en diferenciar la actividad de tanatorio de la de crematorio e incide en que este "no es compatible con un uso comercial", calificación urbanística del suelo, informa M. M.