Foro, PINSI y Ciudadanos confían en que el alcalde de Siero aclare su patrimonio

Los grupos municipales más afines al equipo de gobierno del PSOE (Foro y los minoritarios) mantienen su voto de confianza al Alcalde de Siero, Ángel García, cuya declaración de bienes e ingresos está en cuestión después de que trascendiera que la Comisión de Ética de su propio partido la está investigando. El problema surge porque el detalle que facilitó cuando finalizó el mandato 2011-2015, en el que fue concejal, no concuerda con el desglose que realizó en 2016, siendo ya regidor. Fuentes cercanas reconocen que en un año ganó 200.000 euros en inversiones financieras. Los grupos más próximos al gobierno local se mantienen al margen de una cuestión que consideran interna del PSOE y confían en que el regidor pueda explicarlo.

Quienes insisten en pedirle una aclaración son las formaciones del núcleo más crítico de la oposición: PP, IU y Somos. Fueron también los más tajantes cuando en 2016 reclamaron a Ángel García que diera argumentos para justificar este incremento del patrimonio. Persisten en su petición porque no están convencidos. El principal apoyo del gobierno socialista de Siero en la oposición es su socio de Foro. Su portavoz, Eduardo Martínez Llosa, lo tiene claro: "Respetamos, como no puede ser de otra manera, las cuestiones internas de un partido". El portavoz del PINSI, Juan Camino, también cierra filas en torno a Ángel García, que sigue sin querer pronunciarse: "Confío en la honradez de las personas mientras no se demuestre lo contrario". Agrega que en su momento ya le pidieron explicaciones. También con prudencia se manifiesta el portavoz de Ciudadanos, Sergio García, pues tiene "el máximo respeto al proceso y ante cualquier cuestión interna de un partido. Otra cosa es que hubiera un requerimiento judicial o de otro tipo, pero no es el caso".

El portavoz de Somos, Javier Pintado, no es tan benévolo: "estamos obligados a ser transparentes. Eso implica decir las cosas y decir la verdad a la ciudadanía". Hace alusión a que "hay una ley que nos obliga" y la declaración de bienes "son documentos jurados", pero entiende que "un error es un error, pero cuando lo mantienes dos años, estás mintiendo y ahora busca excusas". También lamenta que el PSOE de Siero, "en lugar de asumir que algo está mal y buscar soluciones, deriva en una lucha interna por el control de los órganos". .

El portavoz de IU, Edgar García, recuerda que fueron uno de los grupos que más incidieron para que al inicio del mandato se publicara la declaración de bienes de la corporación. "Entendemos que el Alcalde tiene que dar explicaciones más allá de lo que el partido reclame" y critica que la agrupación socialista y el grupo municipal cierren filas.

La portavoz del PP, Beatriz Polledo, sostiene que "el más interesado en dar explicaciones es el propio alcalde. Si hay ingresos extras y declarados, que los explique para zanjar el tema, porque hay una sombra de duda desde el principio del mandato". Para Polledo, "si todo está en orden, las explicaciones son fáciles. Son 5 minutos aclararlo, más allá de lo que haya internamente en el partido".