La FSA pasa la investigación de los bienes del alcalde de Siero a los sanchistas

Las aguas siguen revueltas entre el PSOE de Siero y la dirección regional a cuenta del patrimonio del alcalde, Ángel García. Lejos de calmarse, ahora entra por el medio el PSOE nacional. La comisión autonómica de ética de la Federación Socialista Asturiana (FSA), que investiga los bienes e ingresos del regidor al detectar un incremento, ha decidido pasar la "patata caliente" a Madrid, a la comisión federal, en manos de los sanchistas.

La FSA argumenta que esto se debe a las críticas surgidas en la agrupación socialista de Siero, que apoya al Alcalde y que quiso ver una supuesta persecución al regidor por haber apoyado a Pedro Sánchez. El secretario del PSOE sierense, Roberto García Morís, puso en duda la "autonomía, imparcialidad y recto proceder" de la FSA, afín a la andaluza Susana Díaz, que peleó con Pedro Sánchez por dirigir el PSOE. En Siero sentó fatal que trascendiera la investigación.

"A la vista de las excepcionales circunstancias concurrentes", la FSA ha remitido a la dirección nacional el asunto para que sea ésta la que "tramite el expediente informativo, con separación de lo instruido por esta comisión". Una decisión que tampoco ha sentado bien a los socialistas de Siero, porque lo ven como "una forma de lavarse las manos y no solucionar el problema". La comisión autonómica "niega rotundamente haber filtrado noticia alguna de las diligencias abiertas desde marzo en el ejercicio de sus responsabilidades, por denuncias de un medio de comunicación" a Ángel García. Y lamentan que haya militantes "que hayan dado pábulo a tan ignominiosa acusación".

Pero lejos de apaciguarse los ánimos, la decisión de la comisión de ética de la FSA ha venido a encenderlos más. No es la primera vez que saltan chispas entre el PSOE de Siero y la dirección regional. A la FSA no gustó que los sierenses apoyasen a Pedro Sánchez y ahora, en las primarias regionales, a Adrián Barbón. Ángel García ha navegado entre dos aguas, aunque sus allegados sostienen que la investigación de su patrimonio se debe a su apoyo a Sánchez. Recientemente no gustó que fuera el único alcalde del PSOE que reclamara al Principado más apoyo para las escuelas infantiles. García tiene además uno de sus principales apoyos para gobernar en Siero en Foro, partido que no ha dudado en mostrar su confianza en que el regidor pueda explicar el origen de su patrimonio.