La izquierda presiona al alcalde de Siero: "Tiene que explicar de dónde salió ese dinero"

Las explicaciones dadas por el Alcalde de Siero, Ángel García, sobre el origen de sus bienes e ingresos, que asegura estar justificados y declarados a pesar de estar siendo investigado por la Comisión de Ética y Garantías Federal del PSOE, no acaban de convencer a los grupos de la oposición más críticos con el PSOE. García reconoció el sábado que ganó 400.000 euros en 9 años por su "capacidad financiera" y hoy mismo viaja a Madrid a dar cuenta en la sede nacional de los socialistas, que se encargan de la investigación.

En Ferraz tendrá que convencer, algo que no ha conseguido en la corporación local. "Sigue sin dar explicaciones concretas", lamenta el portavoz de Somos, Javier Pintado. "Si en su vida privada le va fenomenal porque es un genio para los negocios, nos alegramos". Pero insiste en exigirle que concrete los datos de sus declaraciones de bienes porque no les cuadran. Esgrimen que entre la del 21 de septiembre de 2014, siendo portavoz del grupo municipal socialista, y la del 18 de abril de 2015, cuando finalizó el mandato, hay 25.822 euros a los que no les encuentran justificación. Tampoco la tienen para 155.592 euros del inicio del mandato como alcalde. "Como cargo público que es, reiteramos, que tiene que explicar de dónde salió ese dinero", insisten. "No nos convence y más allá de dar explicaciones al PSOE tiene que dárselas a los vecinos", añade Edgar García, portavoz de IU.

El regidor acude hoy a la Comisión de Ética y Garantías Federal por ser el comité al que ha trasladado la investigación la Comisión Autonómica de Ética de la Federación Socialista Asturiana (FSA), a la que le cayó un aluvión de críticas por haberse filtrado de que estaba investigado al regidor.

Otros grupos abogan por la prudencia. "Tenemos que ser cautos y mantener la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y para eso, está la Justicia, que en ese caso tendrá que manifestarse", afirma Cristóbal Lapuerta, concejal del PP.

"Sigo creyendo en su honradez mientras no se demuestre lo contrario", agrega el portavoz del PINSI, Juan Camino uno de los apoyos del PSOE en el gobierno local. No obstante, Camino dijo esperar "mayor claridad en la justificación de los ingresos y mejor explicación". El portavoz de Ciudadanos insiste en su "respeto al proceso interno" y no echa más leña al fuego "a la espera en caso de que sus justificaciones no sean correctas". Lapuerta indica: "En este momento, tienen que convencer a sus compañeros de partido, que fueron quienes iniciaron esto".