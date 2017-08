Sólo el PP revisará la declaración de la renta y las escrituras del alcalde de Siero

El alcalde de Siero, Ángel García, investigado por su partido, el PSOE, por el supuesto aumento de su patrimonio en los últimos años, presentó ayer al resto de grupos del Ayuntamiento sus últimas declaraciones de la renta, las escrituras de sus propiedades y los justificantes de haberlas pagado. Una documentación que únicamente solicitará el PP, con el fin de revisarla. Somos e IU insisten en acceder a los papeles que presentó el regidor en su día en las dependencias municipales, a partir de los cuales se elaboró la declaración de bienes que se hizo pública. Los papeles originales no vieron la luz porque contienen datos personales de García.

El alcalde quiso dejar claro en la Junta de Portavoces extraordinaria convocada ayer que "no hubo incremento patrimonial". Según su versión, la cuestión está en que no coincidía la declaración de bienes que constaba en el Ayuntamiento con la de Hacienda y quiso corregir el error, lo que hizo surgir las dudas sobre sus ingresos y sus bienes. Eso ocurrió hace 17 meses, pero su partido, a raíz de una denuncia recibida por correo electrónico por uno de los miembros de la Comisión Autonómica de Ética de la Federación Socialista Asturiana (FSA), inició una investigación recientemente.

"Me siento muy orgulloso de ser de izquierdas y de tener un buen salario, patrimonio y pagar a Hacienda, para así ayudar a los más necesitados con mis impuestos", destaca García, para quien todo este asunto está siendo tan cansino como el tema veraniego "Despacito". "Mi objetivo único y exclusivo es poner a disposición de los grupos mis declaraciones de la renta, las escrituras de mis propiedades y los justificantes de pago para que no haya dudas de mi realidad fiscal y patrimonial", apunta, incidiendo en que ha aportado a los grupos "datos estrictamente privados que la ley no obliga a poner a disposición de la Corporación. Lo hice en un ejercicio máximo de transparencia". A Ángel García le sorprendió que, "excepto el PP, nadie quiso ver ningún documento".

"Aquí juzgamos y luego celebramos el juicio", lamenta el Alcalde, que estos días se ha sentido acusado antes de que la comisión de ética haya dictaminado nada.

El concejal del PP Cristóbal Lapuerta explicó que la larga duración de la reunión se debió a que se debatió sobre las exigencias de la ley en la declaración de bienes de los cargos públicos. "Veremos las declaraciones de la renta, que es lo real", apunta Lapuerta. El portavoz de Somos, Javier Pintado, recrimina que "hay errores de todo tipo" en sus declaraciones y el portavoz de IU, Edgar Cosío, solicitó revisar la documentación que da origen a la declaración de bienes "a ver si encaja".

"Nos duele que haya que probar la inocencia. Las explicaciones nos parecen correctas y damos el tema por zanjado", defendió el PINSI. Foro respeta "cuestiones propias de un partido".