Los árboles no dejan ver la tele

"Está el pueblo entero sin señal de televisión, y es un pueblo con mucha gente mayor o que no puede salir de casa, y sólo hay que talar cinco árboles", argumenta Marisol García. El suyo es uno de los muchos televisores que, desde la pasada primavera, permanecen sin señal en Candás, sobre todo en días de fuerte viento. La situación es ya insostenible, según los vecinos, que han comenzado a recoger firmas para presentar en el Ayuntamiento.

El problema surge a cuenta de unos eucaliptos ubicados delante del repetidor de la señal de televisión en el monte Fuxa. Se levanta en una propiedad privada y su dueño impide que la empresa Cellnex Telecom realice las tareas de poda y limpieza, según explica Gabriel Rodríguez, portavoz del equipo de gobierno del PSOE y edil de Innovación.

"En todo momento hemos trabajado para intermediar en la resolución de este conflicto entre el operador y el propietario, manteniendo reuniones diversas y haciendo gestiones con las dos partes", sostiene Rodríguez, quien indica que tiene constancia de que la empresa ha enviado una propuesta económica al propietario, que está siendo estudiada por sus servicios jurídicos.

El caso es que, mientras la empresa y la propiedad llegan a un acuerdo, son los vecinos de Candás quienes sufren la falta de señal de televisión, sobre todo los más mayores, que, como García, disfrutan de la compañía del televisor. "A mí me da media vida, hace una compañía muy grande. Por eso bajas al supermercado y hay un revuelo enorme porque está todo el mundo igual", comenta. Como ella, cientos de vecinos. Es el caso de la madre de María Dolores Rodríguez López: "No pudo ver la televisión en todo el día el pasado lunes, todo se corta, no se puede ver ni una película entera, ni la misa del domingo, que no la pudo ver y estaba disgustada", asegura.

En su casa tampoco hay señal, aunque disfruta de la televisión por cable. "Pero no vemos la tdt en el resto de televisores de la casa porque para enganchar el cable tienes que tener una televisión con internet", indica. Al principio no sabían el origen de la falta de señal, pero los árboles del monte Fuxa ya están en boca de todos los candasinos desde que comenzaron a movilizarse. "Tenían que poner una antena más alta que no tapen los árboles, o talar los eucaliptos", propone García.

De todos modos, los vecinos creen que la tala será "pan para hoy y hambre para mañana", ya que los ecualiptos seguirán creciendo y el problema, creen, se agravará. "Va a peor y cuando crezcan más se anulará la señal", añade Rodríguez, quien recuerda que los candasinos "pagamos los impuestos para ver la televisión, qué menos que lo arreglen".

Por ello, y ante las constantes quejas vecinales, el Ayuntamiento va a apoyar técnica y jurídicamente a vecinos, asociaciones y comunidades de propietarios para que puedan formular sus denuncias y reclamaciones a los entes administrativos competentes, el Principado de Asturias y el Ministerio de Energía, según avanzó el edil de Innovación. Para ello, a partir del próximo lunes, todos los afectados por la falta de señal del repetidor de televisión podrán iniciar los trámites para denunciar los hechos. Deberán acudir a la oficina municipal de Atención Ciudadana, ubicada en el Ayuntamiento, donde recibirán información sobre el proceso. También podrán tramitar las reclamaciones por vía telemática y gratis.

Por el momento, los candasinos tendrán que entretenerse con la programación de las fiestas del Cristo porque la advertencia de falta de señal del repetidor continuará saltando en sus televisores. La próxima semana comenzarán a tramitar las reclamaciones para conseguir una señal de calidad y regular en la villa.