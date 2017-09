Usuarios de Renfe protestan por una avería del tren en Lugo

Usuarios del servicio de tren de Renfe han protestado por el trato recibido a raíz de una avería en la estación de Lugo. Según relató uno de los usuarios, José Luis González, el tren se detuvo en la estación de la localidad llanerense y el personal les dijo "que había una avería, que cada uno se buscase la vida y que recurriéramos a Renfe". Lo que molestó a los usuarios no fue la avería en sí, sino el hecho de que no les aportasen ninguna solución. "Yo voy en el tren desde hace muchos años y siempre ha habido averías, pero antes te ponían un autobús o te buscaban una solución; en esta ocasión no hicieron nada y nos quedamos todos pasmados", concluyó el usuario, informa M. NOVAL MORO.