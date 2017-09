Siero numerará poco a poco con el sistema métrico los caminos de la zona rural del concejo

Siero quiere poner orden en la numeración de los caminos de la zona rural del concejo para evitar confusiones y que éstas deriven en consecuencias graves como el fallecimiento de un enfermo porque la ambulancia no llegue a tiempo por no encontrar la dirección. Esta situación ya se dio, por ejemplo, en La Carrera. El gobierno local no quiere que vuelva a ocurrir ni que se den situaciones menos graves como líos a la hora de entregar una carta o un paquete y acertar con la dirección.

Así que acaban de adjudicar la colocación de señales para implantar el sistema métrico o americano en la zona rural, con un presupuesto de 8.840 euros.

El concejal de Hacienda, Alberto Pajares, explicó que este proyecto viene de 2009, cuando un colectivo vecinal de Viella les expuso el problema. Ya se puso en marcha este sistema de numeración y ahora resta colocar los indicadores. A principios de año, el Pleno aprobó los nombres de los caminos, pues muchos ni lo tenían.

Samartino (Vega de Poja) seguirá la estela iniciada por Viella. Aquí empezarán ahora el proceso para introducir el sistema métrico de numeración en esta parroquia, pasa continuar con el resto del concejo. Pajares indica que el alcalde de barrio de Samartino, Eduardo Rodríguez, propuso nombrar más de 200 caminos con la colaboración vecinal, propuesta a la que el Pleno ya dio el visto bueno. Ahora están informando a los vecinos de estas nuevas denominaciones. En este sistema la numeración se tiene en cuenta la distancia que hay desde el inicio del camino a la vivienda.

El objetivo del gobierno local es llegar al resto de parroquias del concejo, pero como el propio edil reconoce "es un trabajo laborioso y se irá haciendo poco a poco, porque no es de un día para otro". Así que continuarán por aquellos núcleos en los que se produzcan mayores confusiones, como es el caso de Meres (Tiñana) o Forfontía.

Una vez concluido el proceso de numeración, serán los propios vecinos de Viella y Samartino quienes coloquen en sestaferia los carteles de los caminos.