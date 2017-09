Polémica en Villaviciosa por la instalación en La Barquerina de un circo con animales

La instalación de un circo con animales en el parque de La Barquerina de Villaviciosa ha disparado la polémica tanto física como virtual. Además de la oposición animalista, el Ayuntamiento ha comprobado cómo El Coliseo está ocupando 4.620 metros cuadrados, cuando se han autorizado 962. Por otra parte, han causado daños en la capa superficial de césped, rodadas y deterioro de elementos de la pista ciclista y zona de arenero.

El coste de su reposición se estima en 3.780 euros (sin perjuicio de que se les liquiden las tasas por la superficie efectivamente ocupada) y hasta que no depositen una fianza por este importe junto con la emisión por parte de los servicios técnicos municipales de conformidad con la documentación presentada ayer, no podrán iniciar la actividad. La primera función estaba programada para hoy a las 19.00 horas. La grabación de un vídeo en el que un animalista denunciaba "el maltrato" al que son sometidos los animales (entre otros, en este caso, un elefante, un tigre y lobo) en estos espectáculos ha dado la vuelta a las redes sociales, generando adhesiones pero también muchas críticas por las formas empleadas.

Santiago Rodríguez, el vecino de Villaviciosa que capturó las imágenes, se disculpó ayer por las apasionadas palabras con las que cuestionó una actividad que no se celebraba en Villaviciosa desde el año 2015 y que muchos ayuntamientos han prohibido. Rodríguez exculpó tanto a los trabajadores del circo como al Ayuntamiento de Villaviciosa y aseguró que la solución a lo que consideran un problema de bienestar animal está en la total aplicación de la legislación recogida por la Organización Mundial de Sanidad Animal para los animales que se encuentran bajo tutela humana y que además de comida, bebida y curación de las heridas contempla que estén en un entorno apropiado para ellos.

Por otra parte, la edil de Somos Villaviciosa Nuria González solicitó una reunión con el alcalde, el socialista Alejandro Vega, para conocer toda la información, el expediente y las razones que le llevaron a autorizar la instalación del circo. La formación presentó una moción al Pleno, pero los grupos (PSOE, PP y Foro Asturias) decidieron consensuar una ordenanza al respecto. Vega, por su parte, apuntó que esta norma municipal está en tramitación. "Queda que se cierre el texto para pasar a aprobación". Mientras no esté aprobada, remarcó el Alcalde, "no está en vigor y no se puede aplicar".