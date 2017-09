Siero, con los "All Blacks"

"Queremos crear un movimiento para dar la bienvenida a los premiados". Son palabras del presidente de la Federación de Rugby del Principado de Asturias, Alberto Pérez, y se refiere a la selección de Nueva Zelanda de este deporte, los "All Blacks", que serán galardonados con el premio "Princesa de Asturias" de los Deportes. Quieren que el mayor número de personas posibles vistan la camiseta negra con letras blancas de la frase "All with the Blacks" para dar la bienvenida a los jugadores.

Las camisetas se pueden comprar a través de la web y de las redes sociales de la federación. "Quisimos hacer un movimiento de simpatía a los jugadores cuando lleguen y que el día de la gala en el teatro Campoamor estemos muchos", apunta Pérez.

El dirigente federativo agrega que este premio significa "una revolución social para los federados". Además, destaca la promoción del rugby que está realizando la Fundación Princesa de Asturias, sobre todo, en los colegios. Aquí desarrollarán talleres con este deporte como protagonista, programa denominado "Small Black", que se completará con otras actividades vinculadas a los premios.

Gala del rugby

El concejal de Hacienda, Alberto Pajares, destacó que la primera Gala del Rugby Asturiano se celebre en Siero. Concretamente, será mañana viernes, en el Centro Cultural de La Fresneda, a partir de las siete de la tarde. Reconocerán a los deportistas escolares y federados, que recogerán premios y diplomas.

Además, se entregarán los de competiciones pasadas y habrá un reconocimiento a los mejores deportistas y uno de ellos tendrá un galardón especial por su trayectoria en el rugby. La Fresneda también fue el lugar elegido por la federación para celebrar el primer campus de la modalidad, pues aunque no hay aún equipo, sí mucha afición.