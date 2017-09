"La calidad, el precio y el parking" de la piscina de Lugones atraen a los ovetenses

"La calidad de las instalaciones, el asequible precio y la gran superficie de aparcamiento" hacen que la piscina de Lugones sea la preferida de los vecinos de la zona noreste de Oviedo, especialmente del barrio de La Corredoria. Así lo demostraron las colas de algo más de una hora que se sucedieron en el mediodía de ayer en el complejo deportivo Teresa Valdés Estrada para inscribir a menores de 14 años no empadronados en Siero. Pese a la espera, los interesados consideran que la organización de la asignación de plazas "es correcta", si bien les gustaría que "el Ayuntamiento ampliase, en la medida de lo posible, la oferta de cursillos".

"Sólo espero tener plaza después de casi una hora esperando". Ésta era la frase, muestra de inquietud, más repetida entre las decenas de personas que aguardaban su turno para ser atendidas en el mostrador del polideportivo de Lugones. "Es que, si no hacemos hoy la matrícula, luego es imposible. No van a quedar plazas libres", expresa Vanessa Ferrería, vecina de La Corredoria (Oviedo), a pocos metros del mostrador. "Estas instalaciones están mejor que las de Oviedo, y con la cantidad de gente que va a haber para inscribirse en La Corredoria, yo ni lo intento", agrega.

En una situación muy similar se encuentra Celeste González, que aguarda en la fila con dos bebés. "Las colas siempre son un incordio, pero si se hacen con dos niños, más todavía", apunta con humor. Vecina de La Corredoria, ha elegido Lugones para iniciar a sus retoños a la natación atraída "porque las instalaciones son mejores, el agua está más caliente y hay muy buen aparcamiento". "Si aquí hay colas, en el polideportivo de La Corredoria habrá más. En este sentido, las instalaciones sierenses nos salvan la papeleta", asegura la ovetense, que asume esta larga espera por primera vez.

Francisco Albino González, ovetense que reside "en la zona del Hospital Universitario Central de Asturias", también hizo cola en el complejo Teresa Valdés Estrada por primera vez. "Para estas cosas hay que madrugar un poquito y hacer cola, pero qué se le va a hacer", asume con resignación y buen humor, tras "algo más de 45 minutos de cola". Pese a ello, el ovetense, que destaca "el precio asequible y la calidad" de las instalaciones deportivas lugonenses, tampoco critica el sistema de asignación de plazas. "Poco se puede pedir. Únicamente más cursos o aumentar la capacidad de los mismos", propone.

Las inscripciones a cursillos en la piscina de Lugones continúan hoy. A partir de las 8.30 horas podrán acceder los adultos abonados no empadronados en el concejo, a las 12.30, los adultos no abonados empadronados en el concejo, y el último turno, a las 16.00 horas, será para los adultos no abonados y no empadronados en el municipio.

A comienzos de esta semana también se tramitaron las inscripciones para los cursillos en la piscina de Pola de Siero. En la capital del concejo se formaron igualmente largas colas, con grandes tiempos de espera. Ante esta situación, fueron muchos los vecinos que urgieron al Ayuntamiento una mejora o modernización en el sistema de asignación de plazas para los cursillos de natación que se imparten.