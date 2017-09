Los vecinos de Teverga exigen tener un pediatra, "al menos dos días a la semana"

Teverga reclama un pediatra, ya que los más de ochenta niños del concejo son tratados por los médicos de familia del centro de salud. El aumento de la población infantil en los últimos años ha llevado a la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del Colegio Público La Plaza a solicitar, por tercera vez desde 2009, la dotación de un pediatra para el ambulatorio. "Los médicos de familia atienden bien a los niños, pero es necesaria la especialidad pediátrica, que para eso existe. Hay enfermedades de niños que un médico de cabecera no puede advertir porque no es su especialidad", sostiene Teresa García, presidenta del AMPA.

Por ejemplo, en su caso, uno de sus hijos fue un bebé prematuro y necesita seguimientos minuciosos que debe hacer en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por falta de pediatra en el concejo. "Algunos niños tienen el pediatra en Oviedo y aquí están como desplazados, pero hay que renovar cada seis meses, y en ese tiempo si se pone enfermo no puede ir en Teverga", concreta Rocío Boto, secretaria del colectivo. "Por buscar pediatra para los niños perjudicamos los cupos de Teverga porque no contabilizan que estén aquí", precisa García. Así es que la mayoría de los niños acuden al pediatra particular para tratar las afecciones más complejas o, simplemente, para realizar las revisiones anuales, suponiendo un coste de entre 80 y 90 euros por consulta y niño para las familias.

La asociación es consciente de que son pocos niños en comparación con otros núcleos más poblados, por eso estiman oportuno que el servicio de pediatría cubra todos los concejos de los valles del Trubia: Teverga, Quirós, Santo Adriano y Proaza. Así lo solicitaron en el año 2009 y en dos ocasiones en 2015, a través de escritos a la Consejería y mediante los equipos de gobierno de PSOE e IU. Ocasiones en las que Sanidad denegó el pediatra al estimarlo "inviable", puntualizan.

"No pedimos que haya un pediatra todos los días en Teverga, pero sí podría estar por los concejos de la comarca y venir dos o tres días a la semana, en concejos vecinos como Somiedo o Belmonte de Miranda, con bastantes menos niños, sí se lo aprobaron y tienen un pediatra", comenta Boto. En Teverga hay una decena de niños en la Escuela Infantil de 0 a 3 años; unos cincuenta niños de 3 a 12 años y una veintena entre 12 y 14 años, cuando finalizan el período pediátrico. "Ya son ochenta, más unos cuantos que vienen en camino porque hay muchas embarazadas", detalla García.

Presión política

Al mismo tiempo, el equipo de gobierno del concejo, de IU, trasladó a sus diputados en la Junta General el asunto, con el que han interpelado a la consejería de Sanidad. También se aprobó, en el último Pleno, exigir el servicio de pediatría, así como que se cubran las vacantes de los médicos de familia en períodos vacacionales. Asimismo la Alcaldesa, María Amor Álvarez, se reunirá con el consejero del área, Francisco del Busto, el próximo jueves para buscar una solución. "Entendemos que hay una necesidad y deberíamos de tener los mismos servicios que en la zona urbana", concluye la regidora.