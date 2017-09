La edil no adscrita dice que deja Somos por su política de confrontación constante

La edil no adscrita dice que deja Somos por su política de confrontación constante

La edil no adscrita María Fernández justifica su decisión de abandonar Somos porque sus "valores no tienen nada que ver con los de ellos. Somos Siero ha venido actuando como una extensión de Podemos sin tener una visión inclusiva de otras formaciones y utilizando una disciplina de partido incompatible con lo que tiene que ser una agrupación de electores", criticó. Fernández, sin embargo, no ha encontrado apoyo en su partido, Equo, que ha criticado su decisión "personal" de abandonar el grupo "interrumpiendo las conversaciones entre ambas partes".

La concejala sostiene que los grandes problemas del concejo "exigen un diálogo con el resto de grupos municipales y no se está dando una respuesta adecuada por parte de Somos". Critica sus confrontaciones partidistas y el enfrentamiento constante, a la par que apuesta por una política más constructiva. "Me desligo de Somos, pero seguiré trabajando con decisión para llevar la política medioambiental más lejos en este mandato, fortaleciendo las políticas de cambio ", concluyó Fernández.

Por su parte, los tres concejales que mantiene Somos Siero (Javier Pintado, David Fernández Suco y Ana Ballester) no están dispuestos a perder representaciones en las comisiones informativas tras el paso a no adscrita de María Fernández.

Ayer lo dejaron claro. Estaban citados para la de Comisión de Urbanismo y Fernández, que era una de las representantes de Somos junto con el portavoz, Javier Pintado, acudió como de costumbre. Pero su lugar lo trató de ocupar Ana Ballester. Así que María Fernández, prudentemente, abandonó la sala de juntas. Pero sólo fue por un tiempo, pues la presidenta de la comisión, la edil de Urbanismo, Noelia Macías (PSOE), puso orden para que se respetase el derecho de representación de la edil no adscrita. Según la normativa, tiene derecho a estar representada en las comisiones informativas de manera proporcional a su representatividad en el Pleno.

Hace unos meses, acordaron en Somos que en la de Infraestructuras María Fernández fuera sustituida por otro compañero y acuden Ana Ballester y Javier Pintado, al igual que a la de Bienestar Social. En la de Hacienda están David Fernández Suco y Ballester.

Así que Macías ordenó que esta última no podía sustituir a María Fernández en la Comisión de Urbanismo. Tuvo que abandonar la sesión y junto a ella lo hizo también Pintado, en protesta. Ante su disconformidad, recurrirán "todos los acuerdos tomados en esta comisión y en otras en las que hagan lo mismo", afirmaron, ofendidos, porque "está votando en representación de Somos cuando es no adscrita". Insisten en que la "marcha de un concejal no puede mermar los derechos del grupo que deja".

Un escollo importante es que no hay regulación suficiente en materia de no adscritos, pero a Siero le sobra experiencia en afrontar la marcha de un concejal del grupo municipal con el que concurrió a las elecciones, pues en los últimos mandatos se han dado varios casos.

El alcalde, Ángel García, también salió al paso ante esta situación. "Estamos trabajando en una nueva propuesta de reparto de participación de las comisiones informativas que refleje la pluralidad de la corporación y que garantice el derecho de todos los concejales, sin perjuicio de la representación salida de las urnas", argumentó.

"Estamos molestos porque se premia el transfuguismo y por la actitud del PSOE", indicó Ana Ballester. Insisten en reclamar que María Fernández entregue el acta de concejala porque antes de concurrir a las elecciones firmó el compromiso ético de hacerlo en el caso de abandonar el grupo.