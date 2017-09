"Tras la marcha de la nao, nos falta algo en la punta del muelle"

Cristina Carneado es la presidenta de la Asociación Cultural Primer Desembarco de Tazones. Recién transcurridas las celebraciones del quinto centenario de la llegada de Carlos V, las emociones se mueven entre la alegría por el tremendo éxito, la gratitud hacia quienes hicieron posible la estancia de la nao "Victoria" y el agotamiento tras una semana frenética, con miles de visitantes en la villa marinera.

- Llevaban tiempo queriendo que una nave contemporánea a Carlos V visitara Tazones. ¿Fue como lo esperaban?

-Hasta que no la vi llegar no me creía que pudiera estar allí. Teníamos mucha ilusión en traer una embarcación de estas características y que se pudiera visitar. Me dolió que hubo gente que se quedó sin poder visitarla: el sábado a la hora de cerrar, a las ocho, aún quedaba una cola enorme, pero no pudimos alargarlo porque había que despejar la zona para colocar la pirotecnia. Y el domingo tuvieron que adelantar su marcha por seguridad. Había mala mar y estaban en un espigón, no en un puerto. Hubo gente que estaba llegando y no sabían que se tenían que ir, fue precipitada por este motivo. A todas las personas que se quedaron sin verla o si alguien se sintió mal atendido les pido disculpas; hicimos todo lo que pudimos. En general todo ha salido muy bien, salvo eso, no poder atender a todo el mundo como nos hubiese gustado.

- La tripulación aseguró sentirse muy bien recibida en Tazones.

-Sí, dijeron que en ningún sitio los habían tratado como aquí. También queremos darles las gracias a ellos, fueron encantadores y muy amables. Tanto su llegada como la partida, en la que estuvieron arropados por muchísima gente al adelantarse, fueron muy emotivas.

- Y a la asociación, ¿le queda alguna espinita?

-Verla con las velas desplegadas, fue lo único que nos faltó. Pero por el peso que tiene la embarcación para navegar a vela necesita bastante viento y las maniobras de entrada y salida al puerto no pueden hacerlas así.

- ¿Qué repercusión han tenido los actos del desembarco en la hostelería local?

-Para el pueblo ha sido muy importante, trajo muchísima gente. Contabilizaron sobre 9.000 visitas, mil y pico cada día. Algunos hosteleros me dijeron que ni el mejor mes de agosto, que fue la bomba. Los bares y restaurantes estuvieron abarrotados. Por otra parte, está la incomodidad de la gente que tuvo que bajar al muelle desde el aparcamiento. Tazones sabemos lo que es y las plazas que tiene, pero creo que se fueron satisfechos, porque es una experiencia especial.

- ¿Les gustaría contar con la nao "Victoria" en sucesivas recreaciones del desembarco?

-Si tuviésemos dinero, claro que nos gustaría traerla para la próxima recreación. Los vecinos comentaban que vamos a tener que poner algo en la punta del muelle, porque al irse la nao nos falta algo. Estamos contentos, llevábamos dos años intentándolo y gracias a las gestiones del Ayuntamiento y a los estamentos y entidades que ayudaron lo conseguimos.

- ¿Sería deseable que, con embarcación o sin ella, la recreación del desembarco creciera?

-Mucho más tampoco puede crecer, porque Tazones tiene el sitio físico que tiene para recibir a tal cantidad de gente. Por otra parte, está la organización, la gestión de todo esto. Contamos con quienes integramos la asociación y el apoyo que nos mandó el Ayuntamiento, pero es mucha acumulación de cosas en poco tiempo y es muy difícil de gestionar. En cuanto a hacerlo crecer, diría que no, a la asociación nos sobrepasa. Pensamos que hace 500 años en un principio se asustaron cuando vieron llegar a las cuarenta naves, y después creo que se asustarían más. Debió ser algo similar a lo que nos pasó esta semana. Para nosotros solos sería imposible asumir que el evento creciera. Tendría que ser como en esta ocasión. Seguiremos, a ver qué puede ocurrir.