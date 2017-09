Las monjas de la residencia de Amandi se unen a la comunidad del colegio San Rafael

Las dos religiosas que quedan en la residencia de mayores "Miyar-Somonte", de Amandi, en Villaviciosa, pasan a formar parte e integrarse en la comunidad de las monjas del colegio San Rafael de la localidad. No es extraño porque ambas son carmelitas de la Caridad de Santa Joaquina de Vedruna. Las primeras enfocan su labor al cuidado de los mayores y las segundas, a la educación. No obstante, la integración no variará en absoluto la implicación de este par de monjas con la residencia, donde seguirán desarrollando su función como hasta ahora. Así que al ser sólo dos, pasan a formar parte de la comunidad de su misma orden en Villaviciosa, donde hay otras cuatro religiosas, tres jubiladas. Son las únicas vedrunas en Asturias.

Esta transición surgió porque las hermanas que estaban al frente de la residencia se fueron haciendo mayores y les faltó relevo generacional por ausencia de vocaciones. La última voluntad de Maximino Miyar y Palmira Somonte, que fallecieron sin descendencia, fue que una comunidad de religiosas gestionase el geriátrico que mandaron construir con la donación de su herencia a la parroquia de Amandi y el cometido de crear una institución benéfica que estuviese al frente. Se inauguró el 7 de septiembre de 1985 con la llegada de la comunidad de religiosas carmelitas de la Caridad de Santa Joaquina de Vedruna. La hermana María Isabel Collado fue la directora del geriátrico hasta que en 2010 le dio el relevo natural Salvi Alonso, seglar y que venía ejerciendo funciones de coordinadora desde hacía tiempo.

El patronato, que preside el párroco de Amandi, Carlos Capellán, ha entendido la situación y que quieran ir apartándose de los órganos de dirección agradeciéndoles el trabajo desarrollado en estos más de treinta años. No significa que vaya a mermar su implicación en la residencia o se aparten de ella, insiste Capellán. "Viven y están aquí", asegura, y deja claro que "están aquí con la bendición de sus superiores".

Aunque las religiosas no hubieran querido tener que alejarse de los órganos de dirección, no han tenido otro remedio ante la falta de vocaciones. Han dando sobrado cumplimiento a la voluntad de los fundadores de la residencia y estarían más que agradecidos y orgullosos de su labor en estos años.