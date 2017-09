Fracasa la propuesta del Alcalde de aumentar la representación en las comisiones

No ha tenido éxito la propuesta del alcalde de Siero, el socialista Ángel García, de aumentar la representación de los grupos políticos en las comisiones informativas para intentar encontrar una solución al paso a no adscrita de la edil de Equo María Fernández tras abandonar Somos. El regidor planteó en la Junta de Portavoces de ayer una fórmula que satisficiera a la mayoría, pero no cuajó. Hoy se tratará otra propuesta en el Pleno.

Lo que el regidor propuso es que Somos mantuviera sus dos representantes en las comisiones, "en un acto de generosidad, pese a que el grupo pasa a tener tres concejales, y no generar más conflicto", destacó. María Fernández acudiría a dos, al igual que el otro edil no adscrito, Javier Seoane. Como la proporción global, al ser tantos grupos políticos, varía de manera sustancial, pues si los grupos con tres concejales tienen dos representantes en las comisiones, el Alcalde considera justo que Foro, con cinco ediles y dos delegados, tenga un representante más. Su intención es mantener en lo posible la proporción, aunque en Siero por la fragmentación de la corporación (ocho partidos y dos no adscrito) es complicado. "Es una propuesta que busca el consenso, no perjudicar a nadie y que todos se mantengan más o menos lo que tenían", razonó. El regidor apuntó la falta de regulación de no adscritos. "He tratado de aplicar el sentido común y la experiencia", concluyó.