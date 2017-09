"No puede ser que haya en Asturias 40 concejos sin escuela infantil", clama el PP en Pravia

El Partido Popular de Pravia y de Soto del Barco reclaman la gratuidad y universalidad del primer ciclo de Educación Infantil, las escuelas para bebés de hasta tres años, y que se integren dentro del sistema educativo del Principado de Asturias para que sea la consejería de Educación la que organice el funcionamiento de las mismas, que hasta el momento dependen de los ayuntamientos. Así lo anunciaron ayer, en Pravia, los ediles populares del Bajo Nalón acompañados por la diputada regional Carmen Pérez García de la Mata. El PP presentará mociones en los plenos de ambos concejos.

"No puede ser que haya en Asturias cuarenta municipios sin escuela infantil, no puede ser que haya niños asturianos que se queden sin plaza por falta de escuelas y no puede ser que se incumpla el plan, modelo agotado, de escuelas infantiles de 2002, no realizando la aportación económica necesaria a los ayuntamientos, que cada vez tiene que asumir más gastos que le son impropios", afirmó la diputada.

La medida ya ha sido presentada y aprobada en el vecino concejo de Cudillero, con el apoyo de Podemos y, también en Llanera, "aprobado con mayoría y ante la incongruencia de que en la Junta General del Principado de Asturias se contó con el voto desfavorable de los grupos de izquierda", detalla de la Mata.

Los populares observan que la red pública de escuelas para bebés es "pequeña e insuficiente", con horarios poco flexibles que incompatibilizan la vida familiar y laboral y más cara respecto a las guarderías privadas. También critican que Asturias sea una de las regiones que menos dinero destina a la educación, el 17% de los presupuestos generales. "No podemos seguir con el discurso obsoleto de izquierdas por sus acomplejados votos en contra del progreso y el sentido común", concluyó la diputada.