Siero niega la licencia a un circo con animales en su espectáculo

En Siero no quieren circos que utilicen animales en sus espectáculos. Las reacciones no se han hecho esperar desde que una empresa colgó carteles anunciando su llegada este fin de semana a El Berrón, después de su paso polémico paso por Villaviciosa. El gobierno de Siero no concederá la licencia, "consciente de la sensibilidad con los animales en el concejo y lo delicado del asunto", reconoció la concejala de Urbanismo, Noelia Macías.

Apuntó que expedientarán al circo por colgar los carteles en espacios públicos sin autorización. La edil recuerda que fue en el actual mandato del PSOE cuando salió adelante la ordenanza de tenencia y protección de animales, en la que se rechaza el uso de animales en estos casos. Somos también se opone a que se instale el circo y se "une a la cada vez mayor demanda social que exige la erradicación del uso de animales por diversión". Critica que el PSOE "no está haciendo absolutamente contra el maltrato animal y su protección".