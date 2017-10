Auronplay: "Soy el ejemplo de que con una mierda de equipo llegas muy lejos en Youtube"

El youtuber Auronplay (Raúl Álvarez, Badalona, 1988) dio una conferencia ayer en la Pola en la que relató los entresijos de su profesión: los pros y los contras de dedicarse al mundo de internet. Aterrizó en el mundo de los vídeos sin habérselo planteado. Trabajaba en una empresa de diseño gráfico y empezó a subir vídeos a youtube "por aburrimiento, sin un objetivo marcado, a diferencia hoy, que de la mayoría de personas que están saben lo que quieren, ganar dinero y no pegar un palo al agua, y se ponen a grabar vídeos, yo en cambio no tenía ni idea de que se podía ganar dinero".

El youtuber subía vídeos y la audiencia iba aumentando, hasta que en un momento dado las visitas se dispararon y decidió dar el salto y dedicarse profesionalmente a los vídeos.

Está claro, dijo, que si su intención hubiera sido ganar dinero habría empezado por subir vídeos de mejor calidad. En cambio, los primeros tenían poca. Sin embargo, el asunto de la calidad es, a su juicio, relativo. "Yo soy el ejemplo de que con una mierda de equipo puedes llegar lejos".

Tener un buen equipo, a su juicio, "no es suficiente" para triunfar en internet, y de hecho ha visto a niños de 12 años "con unos equipos que parecen James Cameron", pero no van más allá. La calidad, lógicamente, puede ayudar, pero si uno quiere que su canal funcione lo que debe hacer es diferenciarse. Es un mundo muy complicado para triunfar "y una de las claves para tener audiencia es hacer algo que no haya hecho alguien antes, o algo que sí han hecho pero dándole un toquecillo travieso".

También se refirió a los peligros de la publicidad poco natural que origina rechazo o de la relación de los youtubers con los medios tradicionales, que a veces no entienden su funcionamiento.

Y habló de los pros y los contras de su profesión. Entre las cosas positivas, está trabajar en lo que te gusta ("yo siempre fui el payaso de la clase"), conseguir reconocimiento por tu trabajo (sus millones de seguidores lo avalan) y también nuevos proyectos, como películas o libros (respecto a esto último, anunció que está actualmente escribiendo un nuevo libro).

En los contras, el cambio absoluto de tu vida pública y social "pierdes tu intimidad, olvídate de ir a tomar algo o a un centro comercial tranquilamente", y el hecho de estar recibiendo continuamente mensajes y críticas. El público aclamó todo el tiempo a Auronplay.