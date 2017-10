Lugones, el lugar más contaminado de Asturias el pasado domingo

Los niveles de contaminación llevan seis días disparados en Lugones (Siero), denuncia la Coordinadora Ecoloxista de Asturias, que destaca que el domingo aumentaron un 500% las partículas de menos de 10 micras (pm10). Lo que hizo que fuera el peor dato de Asturias.

Desde el pasado martes, los valores oscilan entre los 102 microgramos por metro cúbico de pm10 del viernes hasta los 139 del jueves, cuando lo habitual es que no supere la cifra de 40, explica el portavoz de la coordinadora, Fructuoso Pontigo. Recuerda que la Organización Mundial de la Salud establece el límite para en 20 microgramos por metro cúbico de media anual para las PM10 y un valor de alerta con una media diaria de 50, aunque la normativa española es más benévola, pues establece la línea en 40 de media anual y en 50 para 24 horas.

Ante esta situación, la Coordinadora Ecoloxista vuelve a pedir explicaciones al Principado y al Ayuntamiento de Siero sobre "la razón de los picos de contaminación". Pontigo incide en que no están claros los motivos ya que precisamente estos días no ha habido unas condiciones meteorológicas especialmente propicias para que se eleve de esta forma la polución. Además, en el caso de que proviniera del tráfico, tendría que reflejarse también un aumento de los niveles de óxido de nitrógeno y no ha ocurrido.