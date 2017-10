La verdura engancha en Grado

Fréjoles con tomate y jamón, de los que aprovecharon medio kilo para una ensalada, vichyssoise ligera, ensalada de brotes y peras y pisto de calabacín con huevo mollet. Ese ha sido el primer menú que elaboró el grupo del curso de cocina saludable, en el que participan veinte vecinos de Grado, entre los que se encuentra Marcos Fernández, de 13 años, y amante de la cocina. "Me gusta mucho y ya hice un curso en el colegio Virgen del Fresno, no sé por qué, pero me gustó siempre", comenta.

El curso nace de un convenio entre la asociación "Mujeres por Grado" y la concejalía de Bienestar Social, con el apoyo de Caja Rural y dentro de la estrategia Nutrición, Actividad Física, Prevención de la Obesidad y la Salud (NAOS) que desarrolla el centro de salud del concejo. De hecho, la enfermera, Margarita Gómez, estará presente en todas las sesiones "para aprender a cocinar verduras en un término medio entre el vapor y el pote", precisa. Serán diez clases en total, de tres horas cada una, que dirigirá el cocinero Florín Vega en la cocina del Colegio Público Bernardo Gurdiel, que ha cedido el espacio.

Y así comenzaron, metiéndose de lleno en la cocina para aprender las recetas más ricas y nutritivas y, a la vez, saludables. Para ello, repartieron la carga en grupos de cinco y mientras unos pelaban y cortaban, otros atendían. Y así, iban cambiando el turno. Entre ellos, Teresa Rodríguez Casares, quien es una experta cocinera pero se apuntó "para aprender algo más de la cocina saludable y ver de qué va el tema". Con el mismo objetivo participa Lorena García Sierra: "Quiero aprender a cocinar verduras sin grasa pero que no sea simplemente hervida, porque tengo tres niños pequeños y busco formas nuevas de introducirles las verduras".

Otros como Juan Solar no tienen más remedio. "La mi muyer quiere dejar el cargo y me mandó a aprender", comenta. El más joven del grupo, Marcos Fernández, acudió junto a su madre, Rocío Fernández, quien destaca las buenas habilidades del joven en los fogones: "tiene aptitud y me ayuda mucho; luego en Navidad hace mucha repostería, como bombones".

Para que el curso de cocina saludable no se quede cojo, la organización contará con el apoyo del servicio de orientación deportiva que ha puesto en marcha la Concejalía de Deportes para fomentar la práctica de actividad física y deporte en las instalaciones municipales, adaptada a las posibilidades y gustos de los participantes. Nada queda al azar en el curso, ya que buscan modificar los hábitos gastronómicos apoyándose en la actividad física para conseguir una salud inquebrantable.