El cartel del Oktoberfest, que IU y Somos ven "sexista", nueva polémica de Festejos

La Sociedad de Festejos de Pola de Siero vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no ha sido Jenaro Soto quien ha encendido la mecha, sino las concejalas Ana M. Ballester y María González, de Somos Siero e Izquierda Unida, respectivamente, que han emitido un comunicado en el que piden al presidente de la Sociedad que retire el cartel del Oktoberfest que se celebra este fin de semana en la Pola al considerarlo "sexista".

"Rechazamos de manera rotunda la utilización de la imagen de la mujer para promocionar dichos eventos, sea cual sea el origen y sean tanto organizadores públicos como privados", señalaron las concejalas en el comunicado.

En el cartel se ve a una mujer con el traje tradicional de Baviera portando dos jarras de cerveza. La respuesta de Soto a estas críticas ha sido contundente. "No tengo ninguna intención de retirar el cartel porque no creo que haya nada de lo que dicen", aseguró.

Las concejalas, por contra, afean incluso al Ayuntamiento de Siero que participe con su emblema "en un cartel de estas características que perpetúa y fomenta los estereotipos sexistas que son la base de la violencia contra las mujeres".

Soto, por su parte, defendió que se trata de un traje tradicional del Oktoberfest alemán y que no hay que ir más allá. "Me parece lamentable que los políticos que se supone que están defendiendo nuestros intereses se dediquen a estas cosas", dijo, y consideró que lo único que le queda es tomárselo con humor, porque no ve otra manera de afrontarlo. "Que no se preocupen, que en el cartel del año que viene pongo la cara de Stalin", ironizó.

Las concejalas creen que la imagen del cartel atenta "gravemente contra la igualdad y ofende a las mujeres".

A su juicio, el equipo de gobierno de Siero ha mostrado "insensibilidad ante este tema tan importante como es la dignidad y la imagen pública de las mujeres", lo que, añaden, "deja en evidencia su falta de compromiso real con la igualdad", y muestra "una carencia de empatía al permitir que a las mujeres se les siga considerando objetos a los que mercantilizar".