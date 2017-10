IU de Grado asegura que no hay sobrecoste con los biorresiduos

El equipo de gobierno de IU en Grado asegura que la recogida de biorresiduos no supondrá ningún gasto a las arcas municipales, contrariamente a lo afirmado por Foro. "Contamos con los informes de los técnicos municipales que nos dicen que no va a haber sobrecoste ni por la recogida ni por instalar los contenedores", afirma el edil Plácido Rodríguez. Asimismo, contradice a la portavoz municipal de Foro, Patricia Álvarez, y señala que "no hay disminución en la recogida, puesto que lo que antes se echaba en un solo contenedor ahora se va a repartir en dos diferentes y tenemos margen para variar el número de días", añade el concejal, informa S. A.