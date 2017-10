Madre Olga María: "Mi libro contiene opiniones de una monja, pero no monjiles"

"Es la visión de una monja, pero no es una visión monjil". La madre Olga María del Redentor, superiora del monasterio maliayés de Valdediós, describe así la serie de cincuenta artículos que, publicados semanalmente en LA NUEVA ESPAÑA, acaban de ver la luz en forma de libro. "Latidos de Valdediós", publicado en la Editorial Samaritana, nació a partir de una demanda que se repetía entre los lectores.

"Hay gente que recorta los artículos porque les gusta volver a leerlos y hubo quien vino porque le faltaba alguno", explica la religiosa, quien decidió entonces que sería una buena idea compilar los textos en un libro. Las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús han lanzado recientemente la Editorial Samaritana (ya llevan siete libros publicados), que ha servido de vehículo para editar el compendio de artículos.

La superiora no sigue un hilo conductor concreto para elegir los temas: "Según lo que esté pasando en la sociedad o en mi vida. Cada uno es independiente", explica al tiempo que vuelve sobre la diferencia inicial. "No oculto que soy una monja, pero no son artículos muy religiosos. A veces expreso mi sentir o mi opinión y planteo que ante una determinada situación los creyentes deberíamos reaccionar así y los no creyentes, por lo menos, tener esta sensibilidad", pone como ejemplo. A la madre Olga María le gusta "tener la libertad de expresar estas opiniones en un periódico. Es interesante y constructivo y la gente lee algo diferente" señala.

Agradece, además, poder llegar "a un público que a lo mejor no va a ir a una iglesia ni a leer una revista religiosa, pero sí LA NUEVA ESPAÑA", añade, consciente de que no abundan las monjas entre los columnistas. En este viaje, que comenzó hace 54 semanas, les ha motivado mucho cuando los lectores les trasladan "que leer el artículo les ayuda. La resonancia es grande porque la gente nos lo dice". El volumen está prologado por el vicario general, Jorge Juan Fernández Sangrador, y en él "se ha cuidado mucho no sólo el contenido, que es el del periódico, sino las ilustraciones", en las que aparecen fotografías de las hermanas tanto de Valdediós como de Valladolid (la comunidad está también en Viana de Cega) como grabados.

De momento han hecho una tirada de 500 ejemplares, que ya se pueden conseguir en varias librerías de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres, además de a través de la web elbazardelconvento.es. Los interesados en conocer más detalles sobre la distribución y puntos de venta pueden dirigirse al correo madreolgamaria@gmail.com, en el que la religiosa agradecería, además, recibir propuestas sobre temas que interesen a los lectores.

Los asuntos cambian semanalmente y la autora señala dos por lo satisfecha que se quedó con el resultado: uno sobre los eufemismos y otro sobre el feminismo. "Es la pregunta del millón", plantea sobre esta segunda cuestión. "Una cosa es estar a favor de las mujeres y otra en contra de los hombres. Para autoafirmarme yo no tengo que tumbar a nadie", expone antes de añadir que le parece "fatal el tema de la igualdad, porque no somos iguales. A simple vista se ve".