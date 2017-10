Valeria Montes: "Pensé en 'La niebla' y me puse a escribir de noche"

Cudillero, A. M. SERRANO

No es la primera vez que la polesa Valeria Montes Canga, de 16 años, gana un premio literario. Su nombre ya es conocido para los organizadores de concursos de relatos de Siero y resto de Asturias. Esta vez, la alumna del Instituto de Enseñanza Secundaria Río Nora de Pola de Siero suma un nuevo galardón en el Occidente: es la ganadora del certamen "Cudillero, el pescador y la mar" que organiza la asociación "Amigos de Cudillero" para todos los escolares de Asturias. En él participaron un centenar de relatos, pero la obra de Valeria Montes destacó "por encima de todas por su calidad y originalidad".

Valeria Montes escribió "El silbido" por la noche. La adolescente confiesa que le gusta escribir en este horario: es cuando hay silencio, cuando mejor puede concentrarse y cuando la inspiración surge con más fluidez.

Para redactar "El silbido", antes de encender su ordenador, eligió escuchar la banda sonora de la película "La niebla", inspirada en una obra de Stephen King. "Pensé en aquella historia, en una tormenta, y me puse a escribir", confiesa. Asegura que sigue de cerca la literatura de King y también de J. K. Rowling, autora del mundialmente conocido Harry Potter. Se aficionó a la lectura muy pronto. Con 3 años ya era capaz de descifrar las palabras de los textos. "Siempre tenía un libro encima", destaca su madre, Patricia Canga. Con el paso del tiempo, la lectora se convirtió en escritora. Montes no escribe sólo cuando se convoca un concurso. En su habitación guarda muchos relatos propios, esos que le permiten entender mejor el mundo y también dar rienda suelta a su imaginación. Suele redactar aventuras de los personajes de los libros que felizmente leyó en la infancia. Pero ella no quiere convertir esta pasión en oficio. "Quiero ser profesora de Matemáticas", dice con madurez.

El próximo domingo 5 de noviembre la autora de "El silbido" leerá su obra en la XXXV Fiesta Literaria de la Mar de Cudillero ante más de un centenar de personas.