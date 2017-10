Marcos Luengo: "Somos un grupo con ganas de llegar aunque todavía no sabemos adónde"

Era una fecha especial y por ello la vigésima quinta edición de los galardones "Moscón de Oro" estuvo cargada de emoción. La asociación cultural "Amigos de Grado" entregó el premio en categoría internacional a la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA) y, en local, al diseñador de moda moscón Marcos Luengo. Fue quizá el discurso del modisto el más emotivo. Y no por estar cargado de palabras, Luengo comunicó mucho con sus emociones, sobre todo al recordar a su padre, ya fallecido.

"Unos días antes de morir me preguntó: '¿qué quieres que te mande de allí?', y yo le respondí que cuartos". Poco tiempo después creó la colección "Manuela", la que incluía una de las piezas que mayor proyección internacional ha dado al modisto, el ya famoso abrigo fucsia que lució la Reina Letizia el pasado año en la entrega del premio "Pueblo Ejemplar" de la Fundación Princesa de Asturias. "Fue capaz de mandar dinero desde allá". Y es que la proyección que le otorgó no ha parado.

Pudiera ser milagro, pero la realidad es que detrás hay mucho trabajo. Por eso el diseñador no olvidó a su familia y a su equipo técnico, "un grupo de personas con gran ilusión y ganas de llegar, aunque no sabemos adónde todavía". Un esfuerzo que también quedó reflejado en la glosa que realizó su prima, la periodista moscona María Luengo, quien destacó su valentía, exquisitez y calidad en sus creaciones, el apoyo de su mujer Verónica, cómo ha ido creciendo con el paso de los años y cómo siguió apegado a su tierra, Grado. "Su mayor grandeza es que nos hace brillar a todas, a cualquier mujer que entre en el mundo Marcos Luengo; no es cuestión de clases, sino de clase", agregó.

Una televisión "cercana"

También una periodista moscona, Diana Sánchez, glosó a la RTPA, con un repaso por la historia de la televisión pública en la que su subrayó su apuesta por contenidos de calidad y cercanía que han hecho crecer la audiencia y "reflejan la identidad cultural de Asturias y vertebran el territorio". El director de la RTPA, Antonio Virgili, destacó la labor de los profesionales, "que trabajan con honestidad en una televisión cercana a los problemas de los asturianos, haciendo una labor de cohesión". Concluyó afirmando que "hoy todos nos sentimos un poco más moscones".

En la ceremonia también se entregó un diploma a la banda de gaitas "Ciudad de Oviedo", que siempre ha acompañado el acto, por su vigésimo quinto aniversario. Y el presidente de "Amigos de Grado", Claudio Menéndez de la Riera, no perdió la oportunidad de pedir un auditorio para Grado. La entrega de los galardones, dirigida por el cronista oficial del concejo, Gustavo Adolfo Fernández, concluyó con un concierto del Ochote Langreano y una comida para todos los asistentes.