Los vecinos de Carbayín exigen la banda ancha, "clave para fijar población"

Los vecinos de Carbayín (Siero) reclaman la banda ancha de internet de forma urgente. Para ellos es una de las necesidades más apremiantes. Argumentan que la conexión es demasiado lenta y que servicios como este son claves para fijar población, sobre todo joven, en la zona rural. Además, recuerdan que en su parroquia está radicado el Centro Tecnológico de la Madera, un referente en el sector.

Pero mejorar la conexión a internet y la telefonía móvil no son las únicas demandas de los vecinos de Carbayín (parroquias de Santiago de Arenas y Santa Marta). Han elaborado una larga lista de peticiones que el PP llevó la semana pasada, en forma de proposición no de ley, a la Junta General del Principado. Se aprobó, a pesar de los votos en contra del PSOE. La portavoz del grupo municipal popular, Beatriz Polledo, explica que la iniciativa parlamentaria surgió de una visita que realizó la presidenta del partido, Mercedes Fernández, a Carbayín. Los vecinos y alcaldes de barrio le informaron de "múltiples deficiencias en servicios básicos". Unos 22 habitantes de las parroquias acudieron a la Junta para seguir de primera mano la defensa de un Plan Integral para Carbayín Alto y Bajo.

El estado de algunas de las carreteras es otra de las deficiencias que denuncian, y el PP pide una actuación integral. Víctor Fernández, presidente de la asociación de vecinos La Malpica, destaca especialmente la mala situación de las que comunican Carbayín con la Secada -la AS 249- y con Tuilla -AS 323-. Pero también es necesario actuar en la que une la Camperona y El Entrego y en la AS 324, dirección a San Julián de Bimenes y Martimporra. El PP denuncia que el mal estado de las vías de comunicación, unido a un deficiente servicio de transporte público, provoca "una situación de aislamiento de poblaciones", en su mayoría habitadas por personas mayores.

El realojo de los vecinos de las viviendas de Pumarabule, tras la aparición de grietas en sus casas, es otro problema que lleva años avanzando de forma lenta. Los habitantes de la zona critican que los plazos que manejan hablan de que el realojo no se hará efectivo hasta 2020, por lo que exigen al gobierno regional del PSOE que informe a los afectados de las condiciones y que concrete fechas.

El PP también se hace eco de la petición vecinal de convertir el antiguo centro de Cébrano, hoy sin uso y cerrado, en un centro de día. Así que los populares le piden también al Principado que lo tramite con el gobierno local.

Los vecinos están "contentos" porque esta proposición no de ley del PP salió adelante, pero aseguran que lo estarán más "cuando lo hagan", destaca Víctor Fernández.