La asociación "Alfredo Kraus" lleva a la Pola el concierto de homenaje al tenor canario

La Asociación Lírica Asturiana "Alfredo Kraus" ha decidido salir por primera vez de Oviedo para celebrar su concierto homenaje al tenor canario, que es para el colectivo el acontecimiento más importante del año. En su decimocuarta edición, el recital se traslada a Pola de Siero. Será el próximo día 31, a las ocho de la tarde, en el auditorio.

Hasta ahora, el concierto siempre se celebraba en Oviedo. El año pasado, por diversas circunstancias, no llegó a celebrarse en la capital, y este año han decidido buscar alternativas y abrirse al resto de la región. No en vano, como explica su presidente, Carlos Abeledo, el gentilicio de la asociación es asturiana, no ovetense.

Y la Pola será el primer emplazamiento fuera de Oviedo, pero, según Abeledo, no el único. "En años sucesivos intentaremos hacerlo en otras partes", adelantó.

En el recital actuarán el tenor canario Francisco Corujo, y la soprano madrileña Ruth Terán, ambos con una gran proyección nacional e internacional, acompañados por el pianista canario Juan Francisco Parra.

El programa estará dividido en dos partes. La primera de ellas estará integrada por arias de las óperas "Werther", de Massenet; "Romeo y Julieta", de Gounod; "Lucia di Lammermoor", y El elixir de amor", de Donizetti, y "Luisa Miller", de Verdi.

En la segunda parte sonarán arias de las zarzuelas "La Chulapona", de Moreno Torroba; "Doña Francisquita", de Vives; "El carro del sol", de Serrano, y "La tabernera del puerto", de Sorozábal.

A favor del asilo

El concierto tiene carácter benéfico. La entrada cuesta 10 euros a los socios, y 15 a los no socios; el dinero recaudado se destinará a la residencia Nuestra Señora de Covadonga, el asilo de la Pola. Para financiar el recital, la asociación cuenta con la colaboración de empresas y entidades a través de donativos de diversa cuantía.

Carlos Abeledo dijo que desde un primer momento los responsables de la Fundación Municipal de Cultura se mostraron muy dispuestos a colaborar. La elección de la Pola para la primera salida fuera de Oviedo del recital obedece, por una parte, a las excelencias del auditorio, "que es una preciosidad", y, por otra, al público de la localidad: "la Pola siempre ha sido una villa muy musical". Por ello, espera que la respuesta del público sea buena.

Al público poleso se unirá el de Oviedo. Está previsto que se desplacen numerosos ovetenses al concierto de la Pola. La asociación tiene previsto contratar autobuses para llevar el público de la capital hasta la villa. El recital, dice su organizador, "merece la pena, porque se trata de gente de mucha talla".