El gobierno local de Siero "valorará" hacer un monumento al trato ganadero

"Desconocíamos el proyecto, pero se valorará". Son las palabras del alcalde de Siero, Ángel García, con respecto a la petición vecinal de colocar un monumento al trato ganadero en Les Campes. La propuesta surgió en 2003, siendo Juan José Corrales alcalde, pero no se llevó a cabo, aunque Eduardo Martínez Llosa quiso retomarla.

"No está entre nuestras prioridades, pero no lo vemos mal siempre que no suponga un gasto elevado porque hay muchas prioridades", explica Beatriz Polledo, portavoz municipal del PP. Aunque sostiene que "primero hay que mantener el homenaje al Carmín, que está bastante deteriorado".

IU ve "bien" el motivo porque "la actividad ganadera fue muy importante para la Pola y el mercado vertebró la villa", así que considera positivo destacar el trato, "algo tan típico asturiano y muy nuestro". El portavoz de IU, Edgar Cosío, sostiene que debería tener una "ubicación digna", pero que "no haga sombra al homenaje al Carmín". Pide "compaginar ambos monumentos".

El portavoz del PINSI, Juan Camino, hijo de padre tratante, conoce bien la importancia de este sector para la Pola. "Se daban un apretón de manos y la palabra era la palabra. No había notario que lo moviera", destaca. Camino recuerda que el PINSI también reclamó hace años esta propuesta de homenaje. "En la Pola había muchos tratantes y los negocios se hacían los martes de mercado", recuerda. Así que ve "muy bien" que se rinda tributo a ganaderos y tratantes en Les Campes, donde se gestó la actividad ganadera polesa.

"Me parece una iniciativa de recuperación de la tradición", apunta el portavoz de la Plataforma Vecinal de la Fresneda, José Carlos García de Castro. Recuerda que aquellas ferias de Les Campes se han ido consolidando como uno de los mercados de ganado más importantes de España. Por eso considera "muy correcto y bien" este monumento al trato, y más en Les Campes, "donde se hacían los tratos y transacciones económicas".

"En principio, estamos a favor porque es una forma de recordar la historia y el pasado de Les Campes", pero antes quieren revisar y acceder al proyecto, que se llegó a presupuestar en 60.000 euros, indicó el portavoz Ciudadanos, Sergio García. Somos, aunque destaca la figura del tratante y ganadero, no está de acuerdo y ve mejor invertir en "la zona rural, que está abandonada y sin un plan de desarrollo de la ganadería". La edil no adscrita María Fernández tampoco aprueba costear el monumento al trato con fondos municipales.