Tuñón se viste de blanco un lustro después

Cinco años tuvieron que pasar para que la coqueta iglesia prerrománica de Santo Adriano de Tuñón volviese a acoger una boda. Fue el pasado sábado, para unir en matrimonio a la ovetense Isabel Fernández y al gijonés Juan García. Todo un hito para la pequeña parroquia, cuyo cura, además amigo de los contrayentes, está "encantado" con la nueva y abre las puertas del templo a todos los asturianos: "Todo el que se quiera casar aquí puede hacerlo, siempre y cuando haya fecha disponible".

Precisamente fue "por culpa" del párroco de Santo Adriano, Rafael Jiménez, quien lleva como titular en la zona poco más de un año, por el que Fernández y García eligieron celebrar el enlace en el pequeño concejo central. "Conocía a Isabel de un grupo parroquial en San Francisco Javier, en La Tenderina (Oviedo). Como me habían destinado a esta zona, ella vino acompañada de Javier, al que yo aún no conocía, para ver Santo Adriano y Proaza. Me propuse mostrarles los lugares más bonitos de ambos municipios en los que, por supuesto, está la iglesia prerrománica de Tuñón. Cuando la vieron les gustó tanto que dijeron: 'Nos vamos a casar aquí'", relata el cura, sobre el "amor a primera vista" de la pareja.

Dicho y hecho. Tras ultimar los preparativos, la pareja contrajo matrimonio en Tuñón el pasado sábado. "Fue una ceremonia muy bonita, con las familias y amigos allí presentes, les lanzaron pétalos de flores a la salida de la iglesia... Fue un día para recordar", rememora el párroco sobre la ceremonia, en la que concelebró Alberto Reigada, mentor de Jiménez, titular en La Tenderina y amigo de los novios.

Pero no sólo Jiménez se volcó con la ceremonia. La trascendencia del primer enlace en cinco años en Tuñón llegó a oídos del alcalde, Jesús Muñiz, quien también quiso poner su granito de arena para que el del sábado fuese un día inolvidable. "Vinieron a segar los aledaños del templo para que todo luciese lo mejor posible", destaca Jiménez.

Ahora, el párroco de Santo Adriano de Tuñón confía en que no haya que esperar cinco años para celebrar el próximo enlace. Para ello, abre las puertas de su iglesia a todos los asturianos: "Cualquier persona interesada en celebrar su boda en esta iglesia, que además está preciosa tras ser restaurada el pasado diciembre, sólo tiene que ponerse en contacto conmigo. No es necesario que sea del concejo, ni que me conozca. Si hay una fecha libre podemos organizarlo todo para que se haga aquí".