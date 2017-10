Las 54 nuevas variedades de manzana cubren las necesidades, dice la DOP

El presidente del consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias, Tino Cortina, cree que con la incorporación de las 54 nuevas variedades de manzana "queda cubierto el abanico de necesidades que se nos puedan plantear a corto y medio plazo". El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) realizará una presentación técnica de estas nuevas variedades el viernes, día 13, en el Teatro Riera, y quedarán expuestas a partir de mañana en la Casa de los Hevia.

Cortina no descarta que se produzcan modificaciones "menores" en unos años, pero entiende "que puede ser algo generacional" y no porque las 76 variedades que quedan incluidas ahora tengan carencias. "El Serida tendrá que seguir investigando y desarrollando variedades y posiblemente nuevos cruzamientos", apuntó Cortina, pero encaminadas a desarrollar "resistencia a enfermedades y otro tipo de líneas. La investigación nunca debe cesar. Vivimos en un mundo cambiante y las amenazas de hoy no son las de mañana". El lagarero ve difícil que a corto plazo se puedan plantar estas variedades, que aún tienen que desarrollarse en los viveros, pero ve una buena oportunidad para que los agricultores conozcan sus características.