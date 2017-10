Podemos denuncia que el alcalde de Siero tiene una sociedad que no declaró

Podemos Asturias denunció ayer que el alcalde de Siero, Ángel García "Cepi" (PSOE), es el administrador de una empresa -Publistar Tratamiento de la Imagen S.L.- desde 1999, una condición que no hizo constar en su declaración de bienes ante el Ayuntamiento. La denuncia fue formulada ayer por el concejal de Somos en Siero, Javier Pintado, y por el secretario general autonómico de Podemos, Daniel Ripa.

No obstante, García asegura tajantemente que esa sociedad "está liquidada y sin ningún tipo de actividad mercantil desde el año 2003", y para demostrarlo enseñó la escritura de liquidación, en la que consta. Además, afirmó que esa empresa se creó y se liquidó antes de su etapa política, es decir, previamente a ser concejal, aunque matizó que, por "un defecto formal, puede que en el Registro Mercantil no se haya inscrito la liquidación, pero eso no tiene ningún efecto ni afecta a la liquidación de la sociedad".

Por su parte, el portavoz municipal de Somos, Javier Pintado, no precisó si esa empresa tiene algún tipo de actividad, pero indicó que el ahora alcalde sierense figura como administrador desde hace 18 años y no ha sido dado de baja en ese puesto. "Esta información demuestra que lo que ha dicho el Alcalde sobre su patrimonio sigue siendo falso", indicó Pintado, quien considera que García no ha dado explicaciones sobre su incremento de patrimonio en cerca de 200.000 euros, teniendo un sueldo de 24.000 euros, y que el PSOE "encubre" al regidor sierense.

El secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, trasladó la exigencia de explicaciones públicas a su nuevo homólogo en la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón. "No sabemos si Barbón le ha preguntado de dónde viene ese dinero o si ha influido el apoyo del Alcalde al sanchismo", afirmó Ripa, quien no entiende que "nadie en el PSOE pregunte de dónde viene ese incremento patrimonial".

Ripa mostró su decepción por las primeras decisiones de la nueva ejecutiva de la FSA. "El cambio no es que te subas el salario muy por encima de lo que ganan los ciudadanos, ni que no muestres firmeza con los compañeros condenados para que entren en la cárcel", señaló el secretario general de Podemos en un mensaje dirigido a Adrián Barbón.

El alcalde, Ángel García, reconoció sentirse "abrumado" por tanto interés como despierta en los líderes de Podemos y dijo que se llega a "preocupar" por si respira perfectamente, aludiendo a la atención que esta formación presta a sus bienes. Añadió que espera, como ciudadano, que dediquen su tiempo a atender los problemas de los vecinos y no a centrarse en sus actividades.

El regidor sierense aseguró que "la nueva política de estos señores recuerda tácticas de los viejos tiempos en los que, cuando uno no podía ganar democráticamente, se utilizaban otro tipo de estrategias". Además, García instó al secretario general de Podemos a trabajar en beneficio de los asturianos, y "no a atacar sistemáticamente a los que están en el gobierno". Es más, invitó a la formación morada a investigar las sociedades que declara su portavoz en Siero y si cumple con la ley notificando al Ayuntamiento el impuesto de sociedades que tiene que liquidar.

Pero Ángel García no está solo. Su partido ha vuelto a darle su apoyo. El secretario general del PSOE de Siero, Roberto García Morís, instó a Podemos a que "cese con esta campaña de hostigamiento al Alcalde de Siero y al PSOE". Morís argumenta que "lo único que pretende" la formación morada "es contaminar la vida política municipal utilizando, una vez más, información que no se corresponde con la realidad".