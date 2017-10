Los llanerenses se apuntan a la vida sana

Llanera se apunta a la vida sana. Y es que ayer comenzó la "Seronda saludable", un amalgama de charlas, talleres y actividades dirigidas a mejorar los hábitos de vida de los vecinos, y que en la mañana de ayer contó con la participación activa de "Llanera sin barreras", que no perdió la oportunidad de reiterar al Ayuntamiento la necesidad de una sede social adaptada y accesible; una demanda que, temen, "no está muy cerca" de concretarse.

En grupo y con el logotipo al frente, cual escudo, "Llanera sin barreras" demuestra en cada iniciativa municipal que también es "sin fisuras". Pese a ser una de las entidades más jóvenes del concejo -fue fundada en mayo de 2016- es, también, una de las que más visibilidad tiene. Y es que asociación se apunta a un bombardeo. Ayer, una vez más, dieron a conocer su actividad y objetivos a todos los que pasaron por la carpa de Cuno Corquera.

"No nos podemos considerar una asociación más del concejo. No porque nos creamos mejores que el resto, que no es así, sino porque nuestras reivindicaciones y nuestra actividad influyen en todos los vecinos, tanto las personas con movilidad reducida como las que no la padecen, ya que éstas, en un futuro, pueden verse en la obligación de enfrentarse a las barreras", explica Chus Bobes, miembro del colectivo, que el jueves (13.00) ofrecerá una charla sobre deporte adaptado.

Para la tarde estaba prevista una actividad sobre espacios saludables y una charla sobre VIH. Hoy, como hasta el próximo día 2, se sucederán las actividades para mejorar los hábitos del vecindario.

"Es importante hacer hincapié en la salud de la gente, pero también lo es abordarla desde los espacios públicos y contando con la ciudadanía. Contar con la participación de las asociaciones del concejo es importante", destaca Rafael Cofiño, jefe del servicio de Evaluación de la Salud, Calidad y Programas de la Dirección General de Salud Pública del Principado, al tiempo que pone el acento en la importancia de la prevención, "siempre que las circunstancias lo permitan", como medida sanitaria.

Ayer también se inauguró la degustación de pinchos saludables, gran novedad de esta edición de la "Seronda saludable", en la que los visitantes podrán votar su favorito.