Llanera encarga un informe jurídico para valorar contratos de la concejalía de Obras

El Ayuntamiento encargará un informe jurídico a los servicios externos municipales para analizar si existen irregularidades en varias facturas relacionadas con la contratación de una minipala para el servicio de Obras, gestionadas por el concejal de área, José María Vega (IU), y que ascienden a 60.400 euros. Además, también se solicitará un informe al coordinador municipal de Obras y se pedirán justificantes de legalidad a la concesionaria del servicio. La propuesta fue llevada a Comisión de Urbanismo por el Partido Popular, y resultó aprobada con los votos de los populares, Ciudadanos y Somos. El PSOE se abstuvo, mientras que IU se posicionó en contra de la medida. En caso de que el análisis legal no sea favorable a la gestión de Vega, el PP asegura que no dudará en poner el caso en manos de la Fiscalía.

"El pliego establece que la persona que tiene que solicitar el servicio, fiscalizar que se ha prestado en condiciones óptimas y firmar el pago es el coordinador de Obras; y aquí lo ha hecho el concejal del área, José María Vega. Lo más simpático es que en la misma licitación hay tres lotes por sendos servicios de pala, carroceta y minipala. Los dos primeros han sido gestionados de manera impecable, mientras que el tercero, no. Por ello, Vega no puede decir que no sabía cómo se debía hacer correctamente, ni poner ningún tipo de excusa", señala el portavoz de los populares, Silverio Argüelles, quien asegura que han llegado a esta situación "porque el gobierno local no ha querido dar respuestas políticas". "Ahora tendremos otro tipo de respuestas", advierte.

La intención de los populares es que, si los informes jurídicos no son concluyentemente favorables a la gestión del edil, el caso acabe en los tribunales. "Ya hemos puesto el asunto en manos de los abogados del Partido Popular y seguiremos los pasos que indiquen", explica el portavoz de los populares, quien destaca "la gravedad de los hechos": "Estamos hablando de la concejalía que más dinero maneja desde el punto de vista de la gestión directa de un concejal. Esto es algo muy significativo".

El PP advirtió de posibles irregularidades en estas gestiones el pasado mes de mayo, una acusación que tanto IU como el gobierno local rechazaron. "Ahora parece que las tornas han cambiado. Somos, al igual que Ciudadanos, ha votado a favor de la redacción de los informes y, además, el PSOE se ha abstenido dejando sola a Izquierda Unida, lo cual es muy significativo", apunta Argüelles.