Rubén Sánchez: "La idea central de mi nuevo libro es: no desperdicies tu vida"

El ingeniero burgalés José Antonio Hoyos Castañeda vivía en Madrid, donde tenía un buen trabajo, y un día decidió que aquella vida no le llenaba. Decidió entonces dar un giro de 180 grados a su existencia y se marcho a Tanzania a trabajar para una ONG dando clases a niños.

El poleso Rubén Sánchez Antuña, compañero de facultad y gran amigo del protagonista, habló mucho con él y compartió a distancia historias y fotografías de su aventura. No tardó en convencerse de que aquella vivencia era tan poderosa que bien merecía convertirse en un relato. Y así nació la sexta novela de Rubén Sánchez Antuña: "La xénesis de míster robó" (Impronta). No se trata de una biografía ni de un reportaje, sino de una obra de ficción basada en la historia de su amigo. Hay mucho de aquella vivencia pero es una novela.

La primera frase del libro es ya muy significativa. El protagonista oye a una mujer decirle a su marido la frase "¿Qué quies pal to fíu la mesma vida que tuviste tú?". Esto le abre los ojos, le hace darse cuenta de que no está viviendo la vida que quiere, y que la está desperdiciando en un trabajo que no le gusta.

"Esa es la idea central del libro, no desperdicies tu vida; pregúntate si estás a gusto con ella. Si lo estás, bien; pero si tu vida no te gusta, ¿por que no la cambias?".

En la primera parte del libro, está el ambiente de oficina, el estilo de vida occidental resumido en la cita "Gastamos dinero que no tenemos, en cosas que no necesitamos, para impresionar a gente a la que no le importamos", que encabeza uno de los capítulos. Y también las dificultades para dar un paso tan importante que la mayoría del entorno del protagonista considera una locura.

En la segunda parte, los protagonistas son los niños, que según Sánchez Antuña "nos dan muchas lecciones de vida, no saben si van a cenar esa noche y, sin embargo, son infinitamente más felices que nosotros". El título de la novela sí tiene una base muy real. Míster Robot es el nombre que los niños le dieron al maestro burgalés por la manera en que gesticulaba al darles clase.

Y también son reales las fotografías que aparecen al final del libro. Entre ellas, las de los rostros de los niños cuando reciben regalos tan sencillos como un jersey o unos zapatos, los mismos que la mayoría de nuestro entorno recibiría con indolencia. Ellos son, para el autor, todo un ejemplo de vida.

En cualquier caso, Sánchez Antuña cree que la novela tiene tintes quijotescos. "Es la historia de una persona que sale del mundo en el que vive y busca otro a ver qué pasa, y se encuentra que quienes menos lo entienden son los más cercanos a él". El libro se presenta hoy en el auditorio poleso a las ocho de la tarde.