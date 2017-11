Los vecinos dicen que "Ángeles del Infierno" sigue en Noreña y el gobierno lo niega

Los "Ángeles del Infierno" siguen reuniéndose en el local que tienen alquilado en La Felguera pese a que el Ayuntamiento de Noreña ha enviado una notificación al vecino denunciante en la que manifiesta que "no consta que dicha asociación lleve a cabo actividad alguna". Los afectados aseguran que la actividad sigue produciéndose, sin ir más lejos el reciente fin de semana.

El Ayuntamiento argumenta en su escrito que se basa en los "informes que reflejan las diferentes visitas practicadas por la Policía Local, así como por la Guardia Civil, cuya colaboración fue solicitada a este respecto". La Alcaldesa, Amparo Antuña, que es quien remite el documento fechado el 14 de noviembre, concluye señalando que "de producirse cualquier variación, se llevarían a cabo las actuaciones pertinentes".

Pero los vecinos afectados insisten en que los "Ángeles del Infierno" siguen acudiendo, principalmente, los fines de semana, aunque también alguna vez, las menos, los días de semana. Reconocen que han cesado sus actividades más molestas, como era el caso de las fiestas, pero subrayan que es habitual ver coches aparcados en el exterior e iluminación en el local, supuestamente cerrado por orden municipal.

Como las reuniones se producen los fines de semana, cuando no hay patrullas de la Policía Local, el vecino que tramitó la denuncia suele llamar a la Guardia Civil. "Me dicen que es cosa del Ayuntamiento y de la Policía Local", explica el hombre, que ya ha presentado en el Consistorio cinco notificiaciones insistiendo en que se haga efectivo el cierre. El caso ha acabado en los juzgados y tanto la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, como el concejal de Seguridad Ciudadana, Pelayo Suárez, acabaron en el juzgado declarando ante la magistrada por un presunto delito de prevaricación administrativa. Finalmente, la juez archivó de forma provisional las diligencias, aunque el denunciante lo recurrió al considerar que la decisión judicial no estaba lo suficientemente argumentada.

Pero los vecinos afectados insisten en que los "Ángeles del Infierno" siguen aquí. "Tenemos miedo", remarca, a la par que agrega que "todo el pueblo lo sabe y, al parecer, los únicos que no se enteran son en el Ayuntamiento y la Guardia Civil". Así que invita a "que vengan a hacerse la foto todos los partidos políticos con los 'Ángeles del Infierno' y, para que no tengan miedo, que les acompañen el alto mando de la Guardia Civil y el jefe de la Policía Local, con los trajes de gala".

En sus irónicas palabras lanza una clara una crítica a los partidos con representación municipal, pues cree que no les han dado suficiente apoyo. Afirma que todavía este fin de semana compartieron vecindario con miembros de este colectivo.