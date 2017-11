Mercadona plantea invertir 7 millones de euros en un nuevo súper en Villaviciosa

El pleno del Ayuntamiento de Villaviciosa decide hoy si prospera el proyecto para trasladar el Mercadona desde su ubicación actual, en la calle Alejandro Casona, a la parcela donde se asentaba la antigua fábrica de Nestlé (hoy en ruina). Para ello es necesario que la corporación municipal apruebe por mayoría la modificación puntual de las normas subsidiarias con el fin de posibilitar que el uso industrial que la parcela tiene en la actualidad sea compatible con el comercial.

Según los datos del expediente, el desarrollo de la parcela supondría una inversión que supera los siete millones de euros. Además de esta inversión privada el consistorio maliayés ingresaría en impuestos tasas por obras de construcción por un valor cercano a los 400.000 euros.

La propuesta ya fue debatida en el pleno ordinario del mes pasado pero no prosperó al producirse la abstención del PP. Se dio la circunstancia entonces de que en la corporación faltaba la concejal de Somos, Nuria González, a la espera de ser sustituida por su compañero José Fernando Díaz "Pindy", que precisamente tomará hoy posesión de su cargo. El grupo Somos ya había dado su conformidad a la modificación en la votación previa de la Comisión Informativa de Urbanismo.

El alcalde, Alejandro Vega, decidió incluir el asunto en el orden del día para agilizar los trámites y no poner en riesgo la decisión de inversión de la empresa. "Defendemos el proyecto porque se trata del traslado de una superficie comercial existente, no una nueva, y porque generará ingresos y puestos de trabajo directos y durante las obras", dijo. "Durante años desde que cerró Nestlé y luego Central Lechera no se logró ninguna salida industrial en esa parcela y la dejaron arruinarse. Ahora que hay esta oportunidad sería una irresponsabilidad no aprovecharla", sentenció.

En el orden del día del pleno, que se celebra a las siete de la tarde, van otros asuntos como la desafectación de las antiguas escuelas de San Justo y Tornón con el fin de destinar los espacios a otros usos sociales o una propuesta de alcaldía sobre la erradicación de la avispa asiática.