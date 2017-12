El parking y el parque de San Cucao, listos para la vuelta al cole

El colegio de San Cucao ya tiene aparcamiento y zona de juegos infantiles. La nueva infraestructura, que ayudará a paliar el caos viario que se formaba en el entorno del centro en el inicio y al final de la jornada lectiva, está lista, "a falta de remates", como aseguró ayer el alcalde, Gerardo Sanz, en una visita a las obras, que estarán listas para la vuelta al cole. Precisamente, esos últimos detalles son los que preocupan a los miembros de Llanera Sin Barreras, que ayer también vieron el avance del trabajo y señalaron algunas barreras arquitectónicas.

"El acceso por la puerta principal tiene un bordillo por el que no puede pasar una persona en silla de ruedas, los columpios de la nueva zona de juegos infantiles no tienen columpios adaptados y la rampa de acceso al centro es de uso exclusivo para escolares, lo que nos parece un despropósito", señaló Juan Majada, presidente de la entidad que lleva por bandera aquello de que "la barrera mejor eliminada es la que no se crea".