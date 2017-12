El búho abstemio

El otro día volví a casa en un búho y me sorprendió muchísimo lo que me encontré: todo el mundo en el autobús estaba tranquilísimo, y no encontré gente borracha -al menos tanto como para que se me hiciera visible-, de tal manera que el trayecto se parecía al de un autobús de cualquier hora del día. No sé si fue coincidencia o que los más descontrolados se subieron en los autobuses más tardíos, pero el caso es que me sorprendió. Porque cuando yo salía, la gente no iba así de serena ni al volante.

En ese sentido, hemos cambiado muchísimo para bien. Toda la vida ha habido cafres y no voy a decir que ahora no los hay. Pero sí me da la impresión de que la gente joven ha levantado muchísimo el pie y los desfases son muchísimo más raros de lo que eran hace veinticinco años. No me parece que haya una épica del alcohol entre los jóvenes como la había entonces. Sí la sigue habiendo, curiosamente, entre mucha gente de mi edad, o incluso mayor, que le han dado la vuelta a la mentalidad adolescente.

En los primeros años, era habitual que uno se sintiera mayor si pillaba una buena fartura de alcohol. Varias décadas después, ocurre lo mismo pero al revés. Hoy no es raro encontrarse a gente que se siente joven por tomarse varios copazos, o vieja cuando no bebe.

Somos la especie más gloriosa del universo.