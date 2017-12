El viernes se abre el plazo de inscripción para los cursillos de natación de Siero

El plazo de inscripción para participar en los cursillos de natación del Patronato Deportivo Municipal de Siero se abre el viernes de manera presencial. Entre hoy y mañana se llamará -dos veces- a los integrantes de la lista de espera y, después, se abrirá el plazo para el resto de los interesados.

El día 29 de diciembre el plazo se abrirá a las 10.00 horas para los abonados y empadronados en el concejo. A las 11.00 podrán apuntarse los miembros del Patronato no empadronados. Una hora después, a las 12.00, será el turno de los no abonados empadronados, mientras que a las 13.00 les tocará a los que no está abonados ni empadronados. La gestión deberá realizarse en la piscina de Lugones y la Pola.