Rechazo local a los estatutos de la Mancomunidad, que sigue en vías de disolución

El Pleno rechazó ayer la renovación de los estatutos de la Mancomunidad del cabo Peñas, lo que mantiene al organismo compartido con Gozón en causa de disolución. La Corporación también se opuso a crear una comisión que evalúe la viabilidad del ente o bien su posterior ruptura. IU, Somos y el PP acusaron al PSOE de querer dinamitar el ente supramunicipal, entre otras razones, por la negativa de la alcaldesa, Amelia Fernández, a presidirlo después de que su homólogo de Gozón, el también socialista Jorge Suárez, lleve dos años y medio en el cargo, en el que ahora toca relevo. La regidora apunta a Gozón y sus incumplimientos con el organismo, y la oposición ve en sus palabras "rebeldía" ante sus obligaciones.

Fernández recordó también que en 2013, el concejo vecino aprobó separarse de la Mancomunidad y que ese acuerdo no ha sido revocado. Con estos mimbres, Ángel García, de IU, pidió la dimisión de la regidora "por no ser conocedora" de la situación en la que se halla la Mancomunidad. Somos criticó que la Alcaldesa no da argumentos sólidos "porque sus excusas tienen solución" y el PP pidió "sinceridad al gobierno local": "Nosotros estamos en contra de la Mancomunidad". "No estamos dispuestos a aportar más y recibir menos", concluyó la Alcaldesa.