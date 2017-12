La Camerata Revillagigedo lleva hoy a Grado la música lírica del siglo XX

C. C.

La Camerata Revillagigedo, en un concierto anterior navideño. C. C.

Música en Grado para despedir el año. La villa moscona acoge hoy dos conciertos que llevarán distintos estilos musicales para diferentes gustos: habrá música lírica y tradicional asturiana. La Camerata Revillagigedo recala en Grado en la que será la tercera actuación de los conciertos navideños que realiza con el patrocinio de la Fundación EDP. También habrá una xuntanza de varios grupos de música tradicional asturiana.

Así es que, a las ocho y media de la tarde, la iglesia parroquial de San Pedro acogerá el concierto de la Camerata Revillagigedo, dirigido por el maestro José Fernández Avello, moscón de reconocido prestigio musical, acompañado al piano por Rosario Álvarez Fernández. La agrupación coral interpretará trece canciones, entras las que se encuentran villancicos tradicionales y temas como "Cañaveral" y "Lloraré", de Carlos Gustavino; "A la gala del zagal", de José Ignacio Prieto; "Moon River", de Irving Berlin, y "When you wish upon a star", de Leigh Harline.

La Camerata, fundada en 1993, es una de las agrupaciones corales más reconocidas del Principado, con un repertorio ligado al siglo XX. Mañana finalizará su ruta de conciertos navideños en la iglesia de Santo Tomás de Canterbury, en Avilés.

La música tiene otra cita en Grado, en concreto, en la Casa de Cultura, a las ocho de la tarde, con la tercera xuntanza "Los sones na Navidá d'Asturies", impulsada por el músico moscón Xosé Ambás con colaboración de la concejalía de Cultura, y que llevará a la villa moscona algunos de los grupos de música tradicional asturiana más importantes de la región. Estarán presentes "Xeitu", "Escontra'l Raigañu", "La Fonte La Faya", Grupu Etnográficu del Orienti, "Muyeres por Grau", "Prau Llerón", "L'Artusu", "Os Monteavaro", "Dolfu", "Ambás ya Ramsés", "Vezos Astures" y Daví Umaña.

Como en ediciones anteriores, se reunirán en el patio del palacio Valdecarzana, donde cantarán, a buen seguro acompañados por el público, las canciones tradicionales de la Navidad asturiana. Después habrá una espicha en la carpa instalada en el parque San Antonio para la fiesta de Nochevieja.

Grado vive con música los últimos días del año.