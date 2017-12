El alcalde de La Carrera ve en el polígono desechado "una oportunidad perdida"

La retirada del plan especial para urbanizar y dar forma a una mancha industrial de 650.000 metros cuadrados en El Berrón oeste gusta y disgusta a partes iguales en la localidad. Unos ven "una oportunidad perdida" en el frenazo al proyecto, que prometía una inversión cercana a los 11 millones de euros, y otros entienden que con el desistimiento municipal "ha imperado la cordura", ya que, entienden, "no era necesario ese desarrollo urbanístico con la crisis empresarial y la cantidad de naves vacías que hay en la localidad".

"Lo que se necesita es reactivar la economía y crear puestos de trabajo, y en ese sentido parece que esta propuesta podía hacerlo. Los vecinos tenemos la obligación de defender todas las opciones de desarrollo para nuestra localidad", plantea Pedro Luis González, alcalde de parroquia de La Carrera, a la que pertenece El Berrón.

Pese a valorar "positivamente" el impacto económico de la zona industrial planteada entre La Refractaria y la rotonda de Iluplax, en Argüelles, es comprensivo con la actitud del Ayuntamiento: "Si la administración entiende que hay motivos que lo hacen inviable hay que entenderlo".

Sin embargo, hay otros residentes que entienden que el plan especial aprobado en 2014 no tiene sentido hoy en día. "No hay más que pensar en lo que pasó en Bobes. Si hubiese una gran demanda de suelo por parte de empresas, adelante; pero como no lo hay, y por desgracia tenemos muchas naves vacías, parece que no es necesario", argumenta Benito González, último presidente de la extinta asociación vecinal "Berrón 77" sobre el proyecto, que en su día recibió numerosas alegaciones por parte de vecinos del entorno que también se oponían al proyecto.