Un concierto con acento moscón

Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero en Grado, con José Fernández Avello, "Pepe Avello", no se cumple la regla. No fueron pocos los vecinos que acudieron, ayer, al concierto de la Camerata Revillagigedo en la iglesia parroquial de San Pedro por ser Avello quien llevaba la batuta en la mano. "Vive lo que hace, se le nota cuando está dirigiendo, y para nosotros es un orgullo que sea moscón", afirmó Rosa García, una de las asistentes a la sesión musical patrocinada por la Fundación EDP y LA NUEVA ESPAÑA.

El músico moscón, ya jubilado como director del Conservatorio del Occidente (Valdés), dirigió el concierto acompañado por la pianista Rosario Álvarez Fernández, y junto al grupo de voces blancas que conforma la Camerata, una de las agrupaciones corales con más proyección de la región desde que fuera fundada en 1993.

Se da la circunstancia de que entre los miembros de la Camerata también están componentes de la "Schola Cantorum" de Grado, que fundó Avello en la década de los ochenta del pasado siglo y fue recuperada el año pasado, tras un concierto homenaje por su jubilación. Una de las niñas que comenzaron a cantar con Avello y siguen dedicadas a la música es Victoria Elorza, quien destaca "la confianza y serenidad" que transimite Avello mientras dirige. "Pepe es un apasionado de la música", sentencia.

La integración de las voces mosconas en la Camerata Revillagigedo gustó mucho a los moscones presentes en la iglesia parroquial, donde interpretaron varios villancicos tradicionales y temas como "Cañaveral" y "Lloraré", de Carlos Gustavino; "A la gala del zagal", de José Ignacio Prieto; "Moon River", de Irving Berlin, y "When you wish upon a star", de Leigh Harline. "Fue precioso y en la iglesia se disfrutan mucho los conciertos", comentó Carmen Rodríguez.

Un concierto de Navidad que conquistó a los moscones, grandes apasionados de la música. Y es que la oferta no pudo ser mejor: mientras la Camerata cantaba en la iglesia, en la Casa de Cultura hubo una juntanza de varios grupos de música tradicional asturiana con sones navideños de la región.