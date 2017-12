La oposición, a favor de un espacio amplio y diáfano para eventos en Lugones

El guante tendido por varias asociaciones de Lugones, que piden habilitar un espacio -bien al aire libre o cubierto- para organizar actividades y certámenes, ha sido recogido por la oposición de Siero, que ve con buenos ojos satisfacer una demanda vecinal que consideran "histórica". Además, los grupos más alejados del gobernante PSOE consideran que esta infraestructura ayudaría a dinamizar la actividad económica en la localidad, ya que dada su cercanía con Oviedo y buenas comunicaciones "podría atraer iniciativas de gran calado".

En consonancia con las opiniones manifestadas recientemente por los colectivos "Lugones en pie" y "Lugones se mueve", la oposición entiende que esta "carencia" que sufre la localidad más poblada del concejo no será subsanada por el centro polivalente que, presumiblemente, entrará en funcionamiento en 2019. "Desde que se presentó el proyecto advertimos de que la necesidad no era esa. El PSOE optó por una medida electoralista, cuando consideramos que lo ideal hubiese sido de un edificio que no sólo pudiese albergar certámenes, sino que tuviese actividad, al estilo de una Factoría Cultural", explica Javier Pintado, portavoz de Somos.

En la misma línea, Beatriz Polledo, su homóloga en el PP, también habla de "necesidad" cuando se refiere "a un espacio diáfano que pueda acoger todo tipo de iniciativas en Lugones". Además, la popular considera que la opción ideal sería "una construcción con techo para que las condiciones meteorológicas no impidan la afluencia de gente". Si bien, la edil cree que una solución intermedia podría pasar por adoptar la propuesta de "Lugones se mueve" de acondicionar un espacio en el que puedan instalarse carpas en el parque de La Paz.

Poco cambia, en este sentido, el discurso de Edgar García, al frente de la portavocía de IU. "Es una carencia detectada hace tiempo que podría haberse satisfecho en el proyecto del centro polivalente. No fue así, por lo que ahora se debe buscar un nuevo emplazamiento", lamenta el edil, que desvela que su grupo municipal trabaja para encontrar el lugar idóneo en el que desarrollar esta iniciativa: "Cuando definamos la ubicación la compartiremos con los vecinos, para que den su opinión, y la propondremos al gobierno local".

Desde el grupo municipal de Ciudadanos también se destaca la necesidad de "un espacio que ayude a dinamizar económicamente la localidad". En este sentido, Sergio García, concejal de la formación naranja, aboga por que en 2018 se avance en la consecución de este objetivo: "En la reunión para perfilar el proyecto que opta a los fondos DUSI ya quedó de manifiesto que se debe construir una infraestructura para estos fines".