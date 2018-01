La Sociedad de Festejos "La Isla" pierde su segunda directiva en un año por falta de apoyo

La junta directiva de la Sociedad Cultural y de Festejos "La Isla", de Pola de Siero, pide el relevo. Echan en falta más apoyo y colaboración, por lo que dan de plazo un mes para la renovación de los cargos y si no, se plantean seriamente dimitir. En la práctica son sólo tres personas las que están al frente de la asociación que organiza las fiestas de este barrio poleso. Oliverio Rodríguez García es el presidente, Daniel González López, el tesorero, y David Martínez, el secretario.

Explican que a quien desee coger el testigo le facilitarán el listado de los arededor de 700 socios y el dinero que tiene el colectivo. Piden "más apoyo y colaboración" porque trabajan el resto del año, no sólo los días de fiesta.

La junta directiva se ha quedado sin ilusión en poco tiempo. Se pusieron al frente de la Sociedad Cultural y de Festejos "La Isla" el año pasado "para que no muriera", porque sus antecesores en el cargo llegaron al mismo punto de desánimo. En concreto, Oliverio Rodríguez García, Daniel González López y David Martínez tomaron las riendas en noviembre de 2016, cogiendo el testigo de la directiva liderada por José Antonio Rimada. Lo hacían para evitar la extinción a la que estaba abocada y con vocación de "seguir prácticamente la misma línea de trabajo" que habían seguido hasta la fecha. Argumentaban que en esta fiesta, que tras quince años de celebración está ya muy arraigada entre los polesos, funcionan muchas cosas. Entre ellas, el reparto de sidra, las verbenas y los juegos infantiles. Así que apostaban por mantenerlas y que la fiesta no desapareciera. Pero si no encuentran relevo todo apunta a que dejarán de organizarse, a pesar de su éxito y de que son una cita ineludible en el calendario festivo del verano de la Pola.

Cuando se pusieron al frente de la Sociedad Cultural y de Festejos "La Isla" ya dejaron claro que lo hacían porque vieron que nadie estaba dispuesto a tomar las riendas por ellos. Ahora se encuentran en la misma tesitura. En principio, no parece que haya voluntarios para darles el relevo, así que, si en un mes nadie se ofrece, dimitirán y con su marcha dirán adiós a la fiesta de este popular barrio poleso. Lamentan no tener más apoyo y colaboración para sacar adelante esta iniciativa, que acometen en solitario.