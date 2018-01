El PSOE apoya el asturiano en las redes sociales, pero no lo oficializa

Aunque el PSOE hace gala de asturianía en las redes sociales, en la Junta General del Principado frenó la declaración de oficialidad del asturiano. En el último congreso regional se comprometió con la cooficialidad, pero ha pospuesto el asunto porque genera división entre los actuales dirigentes del partido.

La Federación Socialista Asturiana (FSA) critica al PP, en concreto a su presidenta, Mercedes Fernández, en las redes sociales señalando que, "a quien diz que-y presta falar n'asturiano y nun dexa de persiguir a quien lo fai, queremos deci-y daqué: a nós sí que nos presta falar na nuesa llingua y por eso nun nos dedicamos a persiguir a naide que lo quiera facer".

El portavoz de la Xunta Pola Defensa de la Llingua Asturiana, Xosé Candel, también carga contra el PP afirmando que es la única comunidad en la que este partido "mantiene una postura hostil a la oficialidad". Agrega que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que tumba la ordenanza del uso y promoción del asturiano en Noreña da "razones para luchar por la oficialidad" y la ha calificado como "la prueba de que la ley de uso es un arma en las manos de los enemigos de la lengua, de quienes quieren hacer del asturiano una lengua proscrita, clandestina, que nada más se puede usar en la intimidad".

Para Candel es ahora el momento de declarar la oficialidad de la llingua y sostiene que "no valen disculpas de que no estaba en el programa electoral o que no se puede hacer sin unanimidad". En alusiones a la FSA y a su secretario general, Adrián Barbón, señala que tales pretextos no fueron tenidos en cuenta al abordar la Ley de la Memoria Histórica, al permitir la utilización recreativa de los embalses ni en los temas protagonistas de la negociación del presupuesto para 2018.

Según el portavoz de la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, la FSA y Ciudadanos tienen una postura "de mirar para otro lado". Recuerda que hay una mayoría suficiente en la Junta General para su aprobación, y "el consenso está abierto a la participación de todos los partidos".