J. Luis González y Carmen Felgar ganan el concurso de belenes

El belén creado por Carmen Felgar y José Luis González ha sido el ganador del primer premio del concurso de nacimientos organizado por la recién creada Asociación Belenista de Candás. En esta primera edición se inscribieron seis montajes, todos ellos de gran calidad, según el jurado.

El matrimonio ganador, según confiesa Carmen Felgar, se presentó al concurso con la intención de colaborar y dar apoyo a la asociación belenista. "No te lo esperas. Fue una grandísima sorpresa", aseguró.

Lo cierto es que su afición al belenismo es muy reciente, pero lo han cogido con gana. "Mi marido empezó con la afición el año pasado, a hacer casas y otras cosas, necesitaba que alguien lo ayudara a pintarlas y me involucró a mí; me gustan mucho las manualidades y no me costó ningún trabajo".

El año pasado hicieron su primer belén y les encantó. "Entonces nos metimos en el belenismo, empezamos a trabajar en ello y nos encanta; todo lo hicimos de cosecha propia, mirando tutoriales por internet, y después de visitar muchos belenes, los que pudimos, es un proyecto de mi marido".

El premio constaba de una cesta con productos típicos del concejo y un diploma.